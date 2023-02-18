 

Мнение: Полюбить украинцев

18.02.2023, 1:25, Разное
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Забойный коммент в ФБ к одному из моих постов. Я особо посмеялся над Делягиным, который почуял измену, но поздно, поздно…

“А между тем нынче происходит то, что я предсказывал еще летом: Россия начинает потихоньку влюбляться во врага! Нет, я не брежу. Выпив таблетку от рвоты, посмотрите “60 минут”, и вы увидите, что огромнейшую долю времени программа теперь уделяет репортажам… западных СМИ с украинских позиций! Показывают красивых здоровых парней в крутой экипировке, часто на современной западной технике, говорящих совершенно адекватные, правильные вещи: “Будем стоять до последнего! Надо держаться, кто если не мы! За нами Киев!”
На днях по этому поводу в студии закатил вой Делягин: мол, что это такое! Врагов вы показываете чуть ли ни добрыми суперменами, а наших вообще замечать перестали!
На что Скабеева ему довольно резко предложила не совать нос в работу “честных журналистов”.
Короче, вот такие пироги! Россия – загадошная душа… Полюбили французов после 1812го, полюбили немцев после 1945го, полюбили американцев после 1991го, полюбим и украинцев. А че? Надо ж кого-то любить в этой жизни? Не самих же себя (прости господи!) Нам и в зеркало-то скоро взглянуть страшно будет”.

Кроме шуток – к этому действительно всё идёт. За исключением того, что замечание довольно запоздалое: вся эта бойня – в принципе следствие неразделенной и отвергнутой любви одной нации к другой. Именно отсюда такое дикое иррациональное ожесточение. Шекспир, мать его. В русском пересказе.

Источник: Размышления вольного социолога


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