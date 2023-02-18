 

Илон Маск пожертвовал $5,7 млрд, хотя на эти деньги можно было заполнить 7 выбоин

18.02.2023, 1:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Члены Конгресса возмутились после того, как в Комиссию по ценным бумагам и биржам США поступило заявление, что в прошлом году Илон Маск потратил $5,7 млрд на благотворительность, хотя правительство могло бы с пользой использовать эти средства на финансирование исправления минимум семи дорожных выбоин, сообщает издание The Babylon Bee.

«По мере того, как миллиардеры становятся богаче, их гедонистическое и черствое пренебрежение к рабочему классу становится еще хуже», сказал сенатор Берни Сандерс, услышав эту новость. «Семь выбоин можно было заделать! СЕМЬ!» воскликнул он, размахивая руками.

Несколько других сенаторов-демократов присоединились к осуждению благотворительных пожертвований Маска. Некоторые говорят, что деньги также могли быть использованы для того, чтобы накормить двух бездомных, обеспечить жильем одну мать-одиночку или купить 1/10 беспилотника Predator для бомбардировки Ближнего Востока. А если посчитать в заменах замков в металлических дверях – это ж с ума можно сойти!

«Давно пора начать относиться к этим миллиардерам как к ленивым декадентским халявщикам, которыми они и являются», сказала Нэнси Пелоси. «Подумайте обо всех замечательных инициативах, которые можно было бы профинансировать – например, о лоббистах против запретов Конгресса на торговлю акциями! Какой позор!»

Когда к нему обратились за комментариями, Маск сказал, что не согласен с политиками, и настаивал на том, что его инвестиции в мемы в размере $5,7 млрд были «полностью оправданными».

The Babylon Bee

Ненадежный источник: РИА Fognews


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07.22 / Мнение: Шойгу Путину доложил…

02.08.20 / В стиле Бейонсе: Адель повторила образ “Королевы Би” с ее нового альбома

05.01.22 / Гастроэнтеролог Дунаева опровергла вымысел о вреде позднего ужина для организма человека

30.06.22 / Мнение: Основные факторы

08.01.23 / Баррель — $50. Что скажет правительство

21.11.21 / Ксения Бородина после развода страдает от одиночества

12.04.22 / Вся в золоте: Джада Пинкетт-Смит вышла в свет после инцидента с Уиллом Смитом на “Оскаре”

28.11.21 / Мнение: Перебор суровости приговора…

30.11.21 / Телекомпания «ВИД» перестанет производить «Поле чудес»

16.02.23 / Овнам нравится завоевывать дам: как женить на себе мужчину в зависимости от его знака зодиака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика