Илон Маск пожертвовал $5,7 млрд, хотя на эти деньги можно было заполнить 7 выбоин

Члены Конгресса возмутились после того, как в Комиссию по ценным бумагам и биржам США поступило заявление, что в прошлом году Илон Маск потратил $5,7 млрд на благотворительность, хотя правительство могло бы с пользой использовать эти средства на финансирование исправления минимум семи дорожных выбоин, сообщает издание The Babylon Bee.

«По мере того, как миллиардеры становятся богаче, их гедонистическое и черствое пренебрежение к рабочему классу становится еще хуже», сказал сенатор Берни Сандерс, услышав эту новость. «Семь выбоин можно было заделать! СЕМЬ!» воскликнул он, размахивая руками.

Несколько других сенаторов-демократов присоединились к осуждению благотворительных пожертвований Маска. Некоторые говорят, что деньги также могли быть использованы для того, чтобы накормить двух бездомных, обеспечить жильем одну мать-одиночку или купить 1/10 беспилотника Predator для бомбардировки Ближнего Востока. А если посчитать в заменах замков в металлических дверях – это ж с ума можно сойти!

«Давно пора начать относиться к этим миллиардерам как к ленивым декадентским халявщикам, которыми они и являются», сказала Нэнси Пелоси. «Подумайте обо всех замечательных инициативах, которые можно было бы профинансировать – например, о лоббистах против запретов Конгресса на торговлю акциями! Какой позор!»

Когда к нему обратились за комментариями, Маск сказал, что не согласен с политиками, и настаивал на том, что его инвестиции в мемы в размере $5,7 млрд были «полностью оправданными».

The Babylon Bee

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