 

Ну что, Решетова — съела? – Личное мнение

18.02.2023, 1:00, Разное
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Давно ничего не было слышно про мудрую Симону Яковлевну, но тут она выдала, что внучка ей ближе внука.

«Просто Алиса мне ближе, так получилось», — ответила Яковлевна поклонникам педагогической мудрости.


Фото: Соцсети

Ну что, Решетова — съела?

На самом деле, проблема намного глубже, чем кажется на первый взгляд.

Кто, если не Симона, главная женщина в семье Тимати? Алёны, Насти и Вали сменяют друг друга, а в сердце Тимура неизменна любовь к маме.

Именно мама решает, с кем её сыну лучше. Вон, взбрыкнула Решетова, и где она теперь? Нет, это не риторический вопрос — реально, где Решетова, на что живёт?

Возможно, Настя решила, что лучше знает, как воспитывать ребёнка. Возможно даже — всё возможно! — и впрямь лучше знает. Но в результате, Симоне ближе дочка Шишковой, чем сын Решетовой.

Я об этом предупреждала, кстати, если вы помните.

Кому хорошо в сложившихся обстоятельствах? Решетова, тебе хорошо? Не думаю.

А как было бы хорошо Насте, если бы она отнеслась с почтением к мудрости Симоны Яковлевны! Можно было бы заниматься, чем хочешь — как Шишкова. Хочешь — полы помой. Хочешь — пропылесось. Посуду можно натереть полотенцем, а потом возьмут в гости к Киркорову.

Да и неплохо было бы уже наладить отношения с Алёной — чего теперь делить-то Насте с ней? А вдвоём, как ни крути, веселее всё делать. Я не про уборку сейчас говорю, а вообще — в принципе. Хотя и полы мыть вдвоём легче, конечно, тоже.

Как вы думаете теперь — права была Решетова, что сыграла ва-банк?

Источник: Лена Миро


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