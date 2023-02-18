Захарова рассказала о желании посольства Франции в ЦАР представить Пушкина «африкано-французским» поэтом

Посольство Франции в Центральной Африканской Республике запустило цикл лекций о выдающихся деятелях французской культуры, одним из которых объявило поэта Александра Пушкина, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Пушкин-то теперь француз, если кто не знал», – сообщила она в Telegram. Как рассказала Захарова, Пушкин выбрапн в качестве «героя первой лекции о культуре Франции». Французский дипломат назвал его «африкано-французским деятелем с русскими корнями». «Айвазовский с Куинджи украинцы, Пушкин француз – новая ненормальность», – сообщила Захарова.

Напомним, что тем временем в Украине проводится «депушкинизация» страны. Министр культуры Украины Александр Ткаченко назвал этот процесс частью избавления от «тоталитарного прошлого».

В Метрополитен-музее Нью-Йорка русские художники Иван Айвазовский, Илья Репин и Архип Куинджи теперь называются украинскими. До этого на Западе «украинскими писателями» объявили Николая Гоголя и Михаила Булгакова.

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