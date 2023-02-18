Полянский сообщил о российском проект резолюции СБ ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках»

В пятницу российская сторона представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках», сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

В Telegram Полянский сообщил, что независимое расследование предлагается проводить под эгидой генсекретаря ООН. Российская сторона намерена добиваться голосования по проекту резолюции на следующей неделе.

Полянский выразил надежду, что американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сможет выступить на заседании СБ ООН. Однако, как сообщил дипломат, рассматриваются и другие варианты, передает ТАСС со ссылкой на WBAI.

Источник РИА «Новости» в ООН сообщил, что в проекте резолюции содержится призыв выявить исполнителей диверсии, спонсоров, организаторов и сообщников. Генсек должен выбрать «независимых и международно признанных юристов», которые войдут в комиссию. Предполагается, что генсек должен будет сообщить в течение двух недель Совбезу о рекомендациях по модальностям комиссии.

Проект резолюции осуждает диверсию на газопроводах и подчеркивает, что уже установлено вне сомнений, что это была диверсия, а не стихийное бедствие или техногенная катастрофа. Кроме того, в тексте указывается, что атаке предшествовали неоднократные угрозы в отношении газопровода со стороны США.

Россия созывает 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Напомним, Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США, а подорвали норвежцы. Как сообщил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы». Госдеп заявил о непричастности США к подрыву «Северных потоков».

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