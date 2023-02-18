Кирби отказался считать переговоры предпочтительным завершением конфликта на Украине

Конфликт в Украине следовало бы завершить не переговорами, а односторонним решением РФ отвести войска, сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби.

Кирби сказал, что Москва не демонстрирует готовности к переговорам по Украине. При этом, сообщил Кирби, «если быть совсем откровенным», конфликт и «не должен завершаться посредством переговоров», ведь Россия «может завершить» его «сейчас просто за счет вывода своих войск», передает ТАСС.

Однако завершение конфликта, вероятно, пойдет по пути переговоров, признал он, добавив, что переговоры начнутся, «когда к этому будет готов» президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас обсуждается возможность участия представителей США в работе над «предложением» Зеленского «из десяти пунктов».

По словам Кирби, «не может быть серьезного мирного предложения или переговоров, пока россияне не покажут хотя бы малейшую заинтересованность». «А пока, как очень красноречиво выразился в Мюнхене президент Зеленский, есть потребность, подлинная потребность, неотложная потребность в том, чтобы остальная часть мирового сообщества объединилась и поддерживала его, дабы его войска могли добиться успеха на поле боя», – сообщил Кирби. По его словам, в случае переговоров Зеленский «сможет действовать с позиции силы».

При этом Кирби заверил, что США по-прежнему не ставят задачи добиваться смены руководства России, передает РИА «Новости».

Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе «формулы мира», предложенной Зеленским.

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