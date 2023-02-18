Ободки опять врываются в моду: что будут носить в 2023 году

В 2023 году ободки для волос опять врываются в моду. Они украсят вашу прическу независимо от того, любите ли вы носить распущенные пряди или косы. Этот аксессуар сделает вашу шевелюру более послушной и аккуратной, а также поможет избавиться от упрямой челки. В статье мы приведем модели ободков, которые будут популярны в 2023 году.

С элементами декора

Обручи с элементами декора – нарядный аксессуар для волос, который идеально подходит для торжественных случаев. Они могут быть украшены стразами, бусинами и пайетками.

Для повседневной жизни вы можете выбрать более минималистичный вариант сдержанного цвета с неброским декором. Такой ободок поможет вам создать классический образ.

Вы можете выбрать ободок и с декором под тон ваших волос или создать контрастный образ.

С узлом

Ободок с узлом посередине подойдет любительницам винтажного стиля. Он сочетается практически с любым нарядом.

Обручи с узлами бывают разных цветов и узоров. Чаще всего их делают из бархата, шелка или кожи.

Плетеные обручи

Плетеные ободки для волос выглядят романтично. Они омолаживают облик и помогают визуально скинуть несколько лет.

Плетеные обручи будут особенно популярны летом. Они хорошо сочетаются с платьями и балетками.

Тонкие обручи

Тонкие ободки для волос идеально подходят круглолицым женщинам. Массивные аксессуары делают черты еще более широкими, поэтому их лучше избегать.

Также тонкие обручи идут женщинам с овальным лицом и высоким лбом. А еще они помогают отвлечь внимание от низко посаженных ушей.

Как предотвратить соскальзывание ободка

Если у вас тонкие волосы, то ободок может легко соскальзывать. Чтобы удержать аксессуар на месте, вы можете заколоть пряди у основания.

Если вы не любите пользоваться заколками, то нанесите на шевелюру пену для укладки. Она предотвратит соскальзывание. Вы также можете использовать с этой целью сухой шампунь. Его нужно нанести на макушку и равномерно распределить по длине прядей.