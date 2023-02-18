“Раком”: сменивший пол иноагент Смольянинов* довел Охлобыстина до сумасшествия

39-летний актер и

звезда фильма “9 рота” Артур Смольянинов* после начала февральских

событий занял резкую позицию. Мужчина переехал заграницу, откуда теперь в женских

национальных костюмах осуждает свою родную страну. Сменивший ради проектов пол

иноагент теперь стал посмешищем в глазах некогда близких ему людей.

Так, новая жизнь

Артура не радует его крестного отца — актера Ивана Охлобыстина. По его словам, шоу,

в которых снимается крестник, абсолютно неталантливы. Охлобыстин даже сравнив

талант Смольянинова с талантом Михаила Ефремова, которые ныне отбывает

наказание за ДТП.

“Крестничку предателю Артурчику до кума-уголовника как до Луны раком”, — иронично язвит Иван Охлобыстин.

По словам звезды “Интернов”,

он крестил Артура и верил в его светлое будущее. Сам актер удивляется, неужели Смольянинов*

довел его до сумасшествия. Сейчас, по всем законам, мужчина должен испытывать

неприязнь к такому крестнику. Однако, по неизвестным причинам, Охлобыстин не

испытывает этих чувств.

“Видать, я и

правда сумасшедший”, — сетует Иван Иванович.

*Артур

Смольянинов признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.