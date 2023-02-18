 

Весна в столичный регион придет не раньше апреле

18.02.2023, 0:23, Разное
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Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд уверен, что в конце февраля зима еще покажет свою силу. Именно поэтому надеяться на раннюю весну не стоит, в Московский регион она придет не раньше апреля.

“Температурные рекорды будут со знаком минус. Только в середине апреля среднесуточная температура начнет увеличиваться в сторону положительных значений”, – расстроил россиян специалист метеоцентра “Фобос” Евгений Тишковец.


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