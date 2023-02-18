Весна в столичный регион придет не раньше апреле

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд уверен, что в конце февраля зима еще покажет свою силу. Именно поэтому надеяться на раннюю весну не стоит, в Московский регион она придет не раньше апреля.

“Температурные рекорды будут со знаком минус. Только в середине апреля среднесуточная температура начнет увеличиваться в сторону положительных значений”, – расстроил россиян специалист метеоцентра “Фобос” Евгений Тишковец.