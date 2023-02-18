Агафья Коровница: что нельзя делать 18 февраля

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

18 февраля православные чтят память мученицы Агаты, которую на Руси прозвали Агафьей. Житие святой относится к третьему веку. Она родилась на Сицилии, в семье знатного господина. Девушка отличалась небесной красотой, поэтому постоянно получала знаки внимания от мужчин. Однако она твердо решила посвятить свою жизнь служению Богу и изучению священных писаний.

Отказавшись от замужества, Агафья попала в немилость к префекту города. Период правления императора Деция шли активные гонения на христиан. Воспользовавшись политической обстановкой, чиновник начал угрожать 16-летней деве. Она была брошена в темницу, подвергнута жесточайшим пыткам и сожжена на костре. Святая считается покровительницей Сицилии.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 18 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

Наши предки в день памяти мученицы Агафьи проводили ночное бдение. Считалось, что после захода солнца в дом могут проникнуть злые духи и напасть на спящих, поэтому спать было нельзя. По той же причине запрещалось ночью переступать за порог или смотреть в окно. А еще 18 февраля не рекомендовалось отказывать в помощи неимущим, иначе можно было занять их место.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

На Агафью Коровницу крестьяне чистили помещения для скота и угощали домашних питомцев лакомствами. Было принято говорить добрые слова кормилицам. Кроме того, в день памяти святой нужно было обязательно вспомнить усопших: либо собраться родней и почтить память, либо отправиться на кладбище. Если 18 февраля было морозным днем — летом стоило ждать жары, так гласила народная примета.