 

Мнение: ТАЙМКОДЫ старого Стрима

18.02.2023, 0:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Обнаружил, что многие юзеры считают этот стрим “одним из лучших” – а у меня к нему было даже таймкодов! Исправил эту досадную оплошность.

ТАЙМКОДЫ
01:10 О смерти. Учение Фрейда о двух влечениях – Эросе и Танатосе.
10:00 «Есть вещи поважнее, чем мир». Два символа советской пропаганды – хлеб и мир.
15:40 Друзья-пацифисты против Украины. Как посредством пацифизма и неприятия убийств требовать капитуляции
19:45 Любовь к жизни любой ценой – способ продвижения «нового порядка». Новый порядок – надо сдаваться всем во имя жизни.
20:50 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
22:50 О методологах. Правда ли, что методологи тайно управляют Россией. «Советское НЛП». Кто был «Солженицыным для партократов» и как с ним познакомилась моя мама. Щедровитяне как первые инфоцыгане, которые начали свои тренинги еще при совке! Навороченный «птичий» язык методологов. Зачем Чубайс позвал щедровитян реформировать РАО ЕЭС.
46:10 Риск – табуированная тема. За что люди в РФ ненавидят предпринимателей? За то же, за что и солдат-контрактников – «получают деньги ни за что».
53:30 Почему люди идут убивать? Можно ли винить мобилизованных за то, что их мобилизовали.
1:03:30 Тоска по высокой цели – русская социальная тоска.
1:06:20 Зачем простым русским людям идеология. Соскучились по партсобраниям?
1:08:10 Психологическая диагностика по собаке. История питбуля тети Нины – светлая история любви
1:13:25 Россия – женское государство. Почему мужчины в России не дорожат собой. Теория Геодакяна о мужском и женском начале в биологической эволюции. «Так лучше, чем от водки и от простуд» – Путин глумливо процитировал Высоцкого.
1:21:20 Что заменяет мужчинам менструацию (О фильме «Бойцовский клуб»). В чем психологический и физиологический смысл бойцовского клуба? Почему в бойцовском клубе не учили ставить блоки?
1:29:40 Юнг о потребности психики в загадочном и непостижимом как основе всех религий. Почему мы интересуемся самураями, а не Троицей.
1:40:25 Почему страшно не прийти в военкомат
1:45:45 Почему в России все равны
1:47:45 О желании сдаваться в плен. Арестович про украинский национальный характер и худшие черты украинца. Худшие черты русского национального характера.
1:54:15 Чем помешает Закон «О регулировании работы психологов»
1:57:30 Кипелов – на Темной стороне Силы. Предсказание Лукьяненко сбылось
2:02:20 Последние годы СССР – краха никто не предвидел почти до конца.
2:04:40 Почему опять пугают педофилами? «Бой слепого с тенью».
КОНЕЦ

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09.20 / Мария Захарова пригрозила сербам подумать о признании Косово

21.01.22 / Новый антирекорд: в России за сутки ковидом заразились почти 50 тысяч человек

19.07.22 / Вратарь “Зенита”, назвал свой переход в “Зенит” серьезным вызовом

12.09.20 / Фелисити Джонс родила ребенка

16.02.23 / Geely начнет продажи нового кроссовера Geely Mоnjaro в РФ в апреле 2023 года

22.01.23 / Мнение: Рецепт Стрелкова (Гиркина)

18.05.21 / Проверенные лайфхаки, которые сохранят молодой шею и зону декольте

06.10.22 / Прически на осень 2022-го: мы снова копируем Spice Girls

25.01.23 / Мэттью Макконахи с женой показали редкий снимок дочери в день ее 13-летия

10.01.22 / В Москве построят 270 километров дорог до 2025 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика