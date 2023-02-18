Мнение: ТАЙМКОДЫ старого Стрима

Обнаружил, что многие юзеры считают этот стрим “одним из лучших” – а у меня к нему было даже таймкодов! Исправил эту досадную оплошность.



ТАЙМКОДЫ

01:10 О смерти. Учение Фрейда о двух влечениях – Эросе и Танатосе.

10:00 «Есть вещи поважнее, чем мир». Два символа советской пропаганды – хлеб и мир.

15:40 Друзья-пацифисты против Украины. Как посредством пацифизма и неприятия убийств требовать капитуляции

19:45 Любовь к жизни любой ценой – способ продвижения «нового порядка». Новый порядок – надо сдаваться всем во имя жизни.

20:50 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

22:50 О методологах. Правда ли, что методологи тайно управляют Россией. «Советское НЛП». Кто был «Солженицыным для партократов» и как с ним познакомилась моя мама. Щедровитяне как первые инфоцыгане, которые начали свои тренинги еще при совке! Навороченный «птичий» язык методологов. Зачем Чубайс позвал щедровитян реформировать РАО ЕЭС.

46:10 Риск – табуированная тема. За что люди в РФ ненавидят предпринимателей? За то же, за что и солдат-контрактников – «получают деньги ни за что».

53:30 Почему люди идут убивать? Можно ли винить мобилизованных за то, что их мобилизовали.

1:03:30 Тоска по высокой цели – русская социальная тоска.

1:06:20 Зачем простым русским людям идеология. Соскучились по партсобраниям?

1:08:10 Психологическая диагностика по собаке. История питбуля тети Нины – светлая история любви

1:13:25 Россия – женское государство. Почему мужчины в России не дорожат собой. Теория Геодакяна о мужском и женском начале в биологической эволюции. «Так лучше, чем от водки и от простуд» – Путин глумливо процитировал Высоцкого.

1:21:20 Что заменяет мужчинам менструацию (О фильме «Бойцовский клуб»). В чем психологический и физиологический смысл бойцовского клуба? Почему в бойцовском клубе не учили ставить блоки?

1:29:40 Юнг о потребности психики в загадочном и непостижимом как основе всех религий. Почему мы интересуемся самураями, а не Троицей.

1:40:25 Почему страшно не прийти в военкомат

1:45:45 Почему в России все равны

1:47:45 О желании сдаваться в плен. Арестович про украинский национальный характер и худшие черты украинца. Худшие черты русского национального характера.

1:54:15 Чем помешает Закон «О регулировании работы психологов»

1:57:30 Кипелов – на Темной стороне Силы. Предсказание Лукьяненко сбылось

2:02:20 Последние годы СССР – краха никто не предвидел почти до конца.

2:04:40 Почему опять пугают педофилами? «Бой слепого с тенью».

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