Прокуратура сообщила о задержании двоих мужчин за захват заложницы в цветочном магазине в Москве

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17.02.2023, 23:27, Новости дня
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Женщину-продавца в цветочном магазине в центре Москвы удерживали двое мужчин, они задержаны, сообщила столичная прокуратура.

Как информирует ведомство в Telegram, по предварительной информации, двое мужчин зашли в магазин и удерживали там женщину-продавца. Один из мужчин был вооружен травматическим пистолетом.

В пресс-службе столичного главка СК сообщили, что открыто уголовное дело по статьям о захвате заложника и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, передает РИА «Новости».

Напомним, по данным следствия, один из мужчин выстрелил из травматического пистолета в сотрудника правоохранительных органов. До этого сообщалось, что был задержан мужчина, который, находясь в неадекватном состоянии, удерживал в заложниках посетителей цветочного магазина. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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