Прокуратура сообщила о задержании двоих мужчин за захват заложницы в цветочном магазине в Москве
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Женщину-продавца в цветочном магазине в центре Москвы удерживали двое мужчин, они задержаны, сообщила столичная прокуратура.
Как информирует ведомство в Telegram, по предварительной информации, двое мужчин зашли в магазин и удерживали там женщину-продавца. Один из мужчин был вооружен травматическим пистолетом.
В пресс-службе столичного главка СК сообщили, что открыто уголовное дело по статьям о захвате заложника и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, передает РИА «Новости».
Напомним, по данным следствия, один из мужчин выстрелил из травматического пистолета в сотрудника правоохранительных органов. До этого сообщалось, что был задержан мужчина, который, находясь в неадекватном состоянии, удерживал в заложниках посетителей цветочного магазина.
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