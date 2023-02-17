 

Кирби сообщил об отсутствии в графике Байдена планов встречи с Зеленским в Польше

17.02.2023, 23:27, Новости дня
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Пока глава американского государства Джо Байден не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита в Польшу, сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби.

Кирби сказал, что сейчас «в графике этого визита не значится», передает РИА «Новости».

При этом Белый дом исключил возможность посещения Байденом Украины во время поездки в Европу, передает ТАСС.

Кроме того, Кирби отказался «вдаваться в гипотетические рассуждения» и «выдвигать гипотезы о потенциальных операциях», которые «могут или не могут провести украинцы», в частности, в отношении Крыма. 

Также Кирби заявил, что США будут приветствовать «суверенные решения» других стран о передаче истребителей Украине, но сам Вашингтон не давал обещаний по поводу такого рода помощи. По его словам, США «никогда не диктовали партнерам, что те могут или не могут поставлять» Киеву.

Напомним, Кирби подчеркивал, что целью планируемого визита американского президента в Европу станет поездка в Польшу, он не намеревается посещать Украину. Визит Байдена в Польшу планируется 20–22 февраля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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