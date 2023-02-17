Моравецкий призвал к ускоренному принятию Украины в ЕС

Украина должна стать частью ЕС по ускоренному пути, сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции по безопасности.

Моравецкий сказал, что требуется «быть смелыми и пойти этим быстрым путем». Он полагает, что события в Украине «определят образ Европы на десятилетия вперед». Премьер назвал ситуацию в Украине экстраординарной. По его словам, конфликт в Украине нельзя считать «нормальным конфликтом».

«Сегодня нам нужен очень ускоренный путь», – сказал Моравецкий. Он добавил, что происходящее в Украине не должно соотноситься с «нормальным или почти нормальным путем принятия в ЕС», передает ТАСС.

Моравецкий заявил, что в этот «поворотный момент в истории» требуется «поменять почти все в Европе», в частности, организовать «новый процесс для Украины». Как считает Моравецкий, только в составе ЕС и НАТО Украина сможет быть «частью стабильной системы свободного мира», а не «буферной зоной между разными системами». Он полагает, что чем быстрее Украина вступит в ЕС и НАТО, «тем лучше».

Напомним, глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина надеется закончить переговоры о вступлении и стать полноправным членом ЕС менее чем за два года. Глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что Киеву не стоит рассчитывать на ускоренное вступление в ЕС.

—