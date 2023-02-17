Мнение: Соловей-разбойник?

Президент в режиме видеоконференции поздравил Газпром с 30-летием.

Мол, компания всегда развивалась и тянула за собой целые регионы…

Владимир Путин обратил внимание на меховую шапку главы «Газпрома» Алексея Миллера, которая периодически опускалась на его глаза. На протяжении всего видеоконтакта с президентом глава «Газпрома» поправлял спадающую на глаза шапку.

«Замерз, Алексей Борисович? – по отечески спросил президент. И добавил: – Шапку вы носите как Соловей-разбойник…» .

Если это была шутка, то очень неудачная. Если и сравнивать Миллера с Соловьем-разбойником, то разве что с каким-то сильно общипанным.

Слова, что «Газпром» всегда развивался» – тоже похожи на грустную шутку.

С января Газпром перестал публиковать статистику по объемам добычи и экспорта газа. А до декабря прошлого года рапортовал раз в две недели. Сейчас, похоже, оснований для оптимизма не осталось.

Последний раз «Газпром» представил данные 15 декабря прошлого года: за две недели последнего месяца 2022 года добыча газа просела на 24% год к году, до 17,2 млрд кубометров, а экспорт рухнул на 60%, до 2,6 млрд кубов. За 11,5 месяцев «Газпром» потерял 20% добычи и 45% экспорта.

По итогам 2022 года «Газпром» продал в дальнее зарубежье 101 млрд кубометров газа — вдвое меньше, чем годом ранее.

Какой уж тут Соловей-разбойник? Скорей Соловей-воробышек. Или я ошибаюсь? Все-таки Соловей-разбойник?

Фотографии отсюда

—