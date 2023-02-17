В водах Антарктического полуострова ученые нашли гигантскую фантомную медузу

В прибрежных водах Антарктического полуострова ученые обнаружили фантомную медузу Stygiomedusa gigantea. Ее еще называют призрачной.

Беспозвоночное достигает десяти метров в длину. Оно обитает на глубине до 6,6 тысячи метров и питается планктоном и мелкой рыбой. Заснять редкое животное удалось благодаря персональным подводным аппаратам.