Мнение: Зачем американцы вербуют русских учителей

На сайте посольства США висит сейчас объявление на русском языке. Так и так, приглашаем слетать в США на шесть недель, посмотреть на наши школы и наших учеников. Получить дополнительный ценный педагогический опыт. Нет-нет, платить ни за что не нужно, всё за счёт принимающей стороны. «Участникам программы оплачиваются все расходы: виза, перелет, проживание, питание, покупка учебной литературы, культурная программа» (ссылка).

Казалось бы, странно. Мы ведь с вами орки, которые напали на добрых и безответных хоббитов. Нашу орочью культуру надо отменять, нас сами — гнать отовсюду, всячески показывая, что мы — зловредные по своей природе существа. И тут, внезапно, дружеское приглашение в гости: вот как будто не было 15 лет работы Си-Эн-Эн, Би-Би-Си и прочих фёлькишер беобахтеров. Это как если бы Галадриэль пригласила в свой дивный лес банду мордорских урук-хаев, чтобы посидеть с ними у костра, угостить шашлыком, обменяться передовыми методиками пыток и осквернений.

Ну, серьёзно, как вы представляете себе допуск русских варваров в английские школы? Они же даже правильных местоимений не знают, называют школьников «он» или «она», определяя просто по внешнему виду. А если русские варвары н-слово или х-слово произнесут вслух, как они привыкли у себя дома?

На самом деле, нового тут ничего нет. В самом начале лихих 1990-х, вот кажется ещё даже до возвращения имени Петербургу, американцы через своё посольство выдёргивали в США наших журналистов. Под тем же предлогом: для обмена опытом, для повышения мастерства. Разумеется, всё оплачивала принимающая сторона и, разумеется, мало кто отказывался от возможности бесплатно съездить в США. Сытому молодому поколению уже не понять, но в те годы это было настолько хорошим предложением, что сейчас даже сравнить не с чем. Ну, может быть, как если бы вам выдали новый внедорожник ламборгини, чтобы вы несколько месяцев на нём катались, при этом страховка, бензин и ремонт не стоили бы вам ни копейки.

В общем, приглашения разослали всем журналистам, кого американцы сочли достаточно значимыми, и большая часть ленинградских журналистов приглашение охотно приняла. Сам «обмен опытом» проходил в виде шоу тщеславия. Прилетев из бедной страны третьего мира, каковой был тогда распадающийся СССР, оставив за спиной пустые прилавки и общую озлобленную неустроенность, советский журналист попадал в изобилие здорового ещё капитализма: яркое солнце, пятизвёздочные отели с бассейном, хорошо одетые улыбающиеся люди, манящие витрины магазинов… контраст буквально валил с ног. Я пишу так уверенно, так как примерно в то время переживал подобный опыт — только мой опыт был менее ярким, так как увлечённым потребителем я не был, и так как Финляндия всё же гораздо провинциальнее и скромнее, чем США.

Так вот, всё нутро журналистов переворачивал контраст: там, в Ленинграде, всё бедно и плохо, а здесь, в Майами, всё богато и хорошо. А дальше журналиста приобнимали за плечи, чтобы мягко объяснить — друг Пьотр, вы видите вокруг естественное состояние страны, которая живёт по заветам демократии. И вы, заблудшие русские, тоже так можете, не сомневайтесь! Вам нужно просто сделать у себя демократию по американскому образцу, немного потерпеть, и через несколько лет вы обнаружите свою Родину в полном шоколаде!

Журналист верил, возвращался в Россию и начинал горячо поддерживать американскую повесточку. А если какой-нибудь строптивый журналист с американской повесточкой всё же спорил, то его мягко просили на выход, так как и руководители СМИ, и редакторы, и другие журналисты, пройдя через Майами, подобную фронду терпеть были не намерены. Как итог, российские СМИ очень долго были проамериканскими, при этом журналистские массы по инерции сохраняют привязанность к американской повесточке до сих пор. Молодёжь-то, понятно, на тренинг в Майами не летала — многие и родились-то позже. Но выросли они на статьях тех, кто летал.

Полагаю, сейчас американцы пытаются провернуть аналогичный фокус с учителями. Учителя и преподаватели вузов — удобное место для информационной атаки на общество, так как у них есть время читать проповеди, не относящиеся к делу, и так как они воздействуют на неокрепшие ещё мозги. Попробуйте, перетащите сорокалетнего инженера в радужный лагерь. Много неприветливых слов услышите, может быть, даже слегка пострадаете физически. А студенты — ничего, перевербовываются потихоньку. Употребляют местоимения, красят волосы в креативный цвет…

Получится ли у американцев повторить старый трюк, другой вопрос. Теперь-то ситуация иная, совсем не то, что было 30 лет назад.

Во-первых, контраста между Россией и США уже нет, так что прибывшие испытают скорее разочарование, чем восхищение. Многие и разочарования не испытают, так как регулярно отдыхают в той же Европе, и примерно понимают уже, как там всё выглядит за рубежом.

Во-вторых, американская система образования находится не в лучшей форме. К примеру, свежая новость — ни один выпускник выпускник из 23 школ Балтимора не сдал государственный экзамен по математике (ссылка). Да, Балтимор — не самый яркий город в Америке, там 65% негров. Однако и в других местах дела обстоят не особо лучше. Так как ложная толерантность с образованием несовместима: или ты ставишь двойки за плохие работы, или половина школьников перестаёт учиться, а вторая половина подстраивается под первую.

По этим двум причинам, обычный русский учитель, приехав в США, будет вежливо улыбаться и думать про себя: «убогие, чем вы тут рассчитывали меня удивить». Третья же причина заключается в том, что у США очень плохая репутация. Поэтому стажировка в США в 2024 станет для педагога не пропуском в будущее, а тормозом в карьере. Вот примерно как если бы педагог слетал на стажировку в ИГИЛ, «улучшить свои педагогические навыки и узнать о жизни в лагере бородачей».

Впрочем, полагаю, один способ окупить программу вербовки у американцев всё же есть. Среди откликнувшихся на приглашение наверняка будут безнадёжные обожатели США, которые только и ждут возможности вырваться из агрессивной России в мирную и цивилизованную страну, которая «не воюет со своими соседями». Если предложить им остаться, они с радостью согласятся. Ну а так как образовательная система США идёт вразнос, как и многие другие институты в этой рушащейся империи, там сейчас огромный дефицит учителей. «Хорошие русские» могли бы этот дефицит отчасти смягчить.