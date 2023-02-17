Мнение: О роли русских женщин в СВО… Вот она — первопричина?

Говорите, один дедушка «сбрендил» на почве безуспешных поисков имперского величия — и всё понеслось? Ха! Как бы не так…

В уютном и прежде невыносимо мамском чатике нашего района — эпический баттл. Женский баттл. Дамы разных возрастов и запнятий накануне 23 февраля сцепились не на шутку. Нет, не из-за подарков мужикам — тут споров нет: либо носки, либо крем для бритья, либо «дорогой, я купила тебе чудесный подарок на День Защитника, и если будешь хорошо себя вести, ты его этой ночью на мне увидишь».

Так в чём же причина? Вы удивитесь…

Виртуальный махач разгорелся из-за «горячего» выкрика одной жительницы, исполненного тоски и боли. Почему, мол, женщин не берут на СВО даже добровольцами? С чего, дескать, только мужикам такие привилегии — подъёмные, боевые, похоронные?

Мы тоже, мол, хотим…

Причём «хотим» не кухарками, не медсёстрами и даже не связистками. Одна заявила, что у неё разряд по стрельбе, другая кикбоксингом занимается, третья — пауэрлифтингом и может «чинить танки». Бр-р-р!

И по степени агрессии каждая такая воительница легко даст фору дюжине украинских комментаторов. В общем, есть женщины в русских районах…

Но если и с другой стороны посмотреть, то теперь традиционные отношения и роли «М» и «Ж» переменились качественно. Вот так.

Благодаря сексуальной революции, снявшей многие табу, прежние горизонтальные связи по принципу «одна #женщина — один #мужчина», определявшиеся во многом экономикой домашнего хозяйства, стали архаикой. Современные амазонки, особенно помоложе, теперь хотят «мужчинку постатуснее». Но и тем домоправительницам, кто постарше, примерно равный им по социальному и материальному положению тоже «не нужен»: зачем? Хлопот с ним много, а толку — как с козла молока.

В итоге треть мужчин оказались невостребованными в главной своей социальной роли. А из тех, кому она кое-как удалась, ещё примерно четверть оказались в незавидном положении «подкаблучников», тоже не слишком востребованных, а потому — пилимых беспощадно. В итоге и для тех, и для других СВО стала и отдушиной, и социальным лифтом, позволяющим поднять статус. Ну, если повезёт, конечно…

И понятно, что подобный перекос не мог не породить латентную агрессию в социуме. Которая подавлялась-подавлялась, а теперь вот выплеснулась.

Не в этом ли одна из «глубинных» причин того, что вполне заурядные противоречия двух соседних стран обернулись затяжной и бескомпромиссной специальной операцией

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