 

США начали ввозить по 100 тыс. баррелей нефти из Венесуэлы в сутки

17.02.2023, 22:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

США получают из Венесуэлы по 100 тыс. баррелей нефти в сутки после ослабления санкций.

Цифра является лишь усредненным значением, которое ожидается по итогам февраля, данные обеспечиваются наращиванием импорта компаниями Chevron, Valero и Phillips 66, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Производство выросло на Petropiar и возобновилось недавно на Petroboscan, поэтому в общей сложности получается не более 100 тыс. баррелей.

Ранее США решили начать постепенно ослаблять санкционное давление на Венесуэлу, разрешив компаниям добывать нефть в стране и перерабатывать ее. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06.21 / Спецслужбы Беларуси и России договорились противостоять “деструктивной деятельности Запада”

23.08.21 / Мьянма попросила помощи у РФ для укрепления армии

26.07.20 / Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом

16.09.20 / Смертность от COVID-19 в России с мая по июль в три раза выше – Reuters

19.02.21 / ООН озвучила число жертв конфликта в Донбассе

03.02.22 / Телеведущий Александр Масляков заболел коронавирусом

30.05.22 / Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

11.11.21 / Сотрудников “Укрэксимбанка”, напавших на журналистов “Схем”, восстановили в должностях

06.10.20 / СМИ сообщили, что звезда «Холостяка» насмерть сбила пешехода в Москве

26.11.20 / Предсказана погода в Москве на выходных на фоне циклона «Таня»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика