США начали ввозить по 100 тыс. баррелей нефти из Венесуэлы в сутки

США получают из Венесуэлы по 100 тыс. баррелей нефти в сутки после ослабления санкций.

Цифра является лишь усредненным значением, которое ожидается по итогам февраля, данные обеспечиваются наращиванием импорта компаниями Chevron, Valero и Phillips 66, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Производство выросло на Petropiar и возобновилось недавно на Petroboscan, поэтому в общей сложности получается не более 100 тыс. баррелей.

Ранее США решили начать постепенно ослаблять санкционное давление на Венесуэлу, разрешив компаниям добывать нефть в стране и перерабатывать ее.

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