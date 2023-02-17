 

Кадыров рассказал об использовании в зоне спецоперации в Украине бронеавтомобилей «Ахмат»

17.02.2023, 22:00, Новости дня
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, как по его просьбе Ростех разработал бронированный автомобиль «Ахмат», который уже хорошо показал себя в зоне специальной военной операции на Украине.

Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов в интервью указывал, что холдинг «КамАЗ» производит только гражданскую продукцию. Поэтому был создан новый автомобиль, названный «Ахмат» – машину создали после обращения Кадырова, который просил «сделать бронированную сзади кабину для грузовика». В качестве «базы» взяли «КамАЗ». Новый автомобиль оказался очень популярным, сказал Чемезов, Минобороны заказало «огромное количество этих машин».

Кадыров подтвердил в Telegram, что обратился к Чемезову с предложением о «бронированном автомобиле» для бойцов на передовой, так как опыт боевых действий указывает на «необходимость в автомобилях для более быстрого передвижения небольших групп бойцов как в городских условиях, так и на открытой местности». По словам главы Чечни, Ростех разработал «прекрасный, мощный, надежный бронированный автомобиль под названием 3-СТС «Ахмат» всего лишь за 25 дней». В зоне СВО машины продемонстрировали «большую надежность».

Кадыров сообщил, что первую партию приобрели для подразделений «Ахмат», бойцы «прекрасно прошли на них первые фронтовые километры». По его словам, работа над машинами «полностью себя оправдала», а заказы выросли в несколько раз. Глава Чечни выразил уверенность, что бронеавтомобиль «не раз громко заявит о себе на линии фронта и будет надежным помощником в деле защиты интересов РФ на территории Донбасса и Украины».

В августе предприятие «Ремдизель» презентовало на форуме «Армия-2022» бронеавтомобиль «Ахмат», разработанный с учетом опыта спецоперации на Украине. «Ахматы» собираются исключительно из российских комплектующих, их преимущество заключается в простоте эксплуатации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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