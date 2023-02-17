Доказательство виновности — инструкция пекаря

В Петербурге рассматривают дело художницы Александры Скочиленко. Ее обвиняют в распространении фейков о российской армии.

Александре грозит до 10 лет лишения свободы за то, что она поменяла в магазине несколько ценников на листовки с пацифистскими высказываниями.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга, где рассматривается дело Александры Скочиленко, имеет своеобразные судопроизводственные традиции. Например, перед очередным заседанием в среду, 15 февраля, со всех пришедших в зал (включая журналистов) собрали документы и отнесли их судье, чтобы она вместе с секретарем сверила их со списком свидетелей.

После проверки всех паспортов судья начала заседание, но длилось оно недолго. Рассматривались ходатайства о фото- и видеосъемках. Адвокат Юрий Новолодский взял слово, однако не успел закончить первое заявление. Внезапно мы услышали, как прокурор Ирина Никандрова сказала: «Перерыв, ваша честь» — и немедленно покинула зал. Судья Оксана Демяшева проводила ее глазами и повторила: «Перерыв».

Защитник Юрий Новолодский после возобновления заседания попытался все же закончить заявление, но теперь вмешалась судья. Дальше мы слушали несколько минут, как судья и адвокат препираются о том, что заявление — это не ходатайство, у него другой порядок обжалования… И так далее.

Во время заседания. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Дело в том, что на предыдущем заседании адвокаты подали ходатайство о смягчении меры пресечения для Скочиленко.

Судья отказала, позже адвокаты получили от судьи текст решения, а также разъяснение о порядке обжалования этого решения. По словам защитников, порядок обжалования, установленный судьей, звучал так: «Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургском городском суде через Василеостровский районный суд». Но когда защитники направили апелляционную жалобу по указанному судьей адресу, судья вернула им ее, указав на то, что так жалобы не рассматриваются. Об этом непостоянстве судьи и было заявление Новолодского, которое ему никак не давали прочесть до конца.

Вообще напряжение в зале было весьма ощутимым. Защитники, прокурор и судья перебрасывались раздраженными репликами.

Периодически звучали совсем уж не судебные «термины» типа «клоун». Однако судья делала замечания только стороне защиты и грозила даже удалить Новолодского из зала.

Напомним, что Александру Скочиленко обвиняют по статье о «фейках про российскую армию». Прокурор пытается доказать, что художница распространила заведомо ложные данные путем замены нескольких ценников в магазине. Причем Скочиленко не отрицает, что действительно меняла ценники именно на эти тексты. Но, считает защита, нужно доказать, что она знала о ложной сути этих текстов.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

На прошедшем вчера заседании сторона обвинения впервые представила свои доказательства виновности Александры. Адвокат Яна Неповиннова обратилась к судье с просьбой, чтобы сторона обвинения оглашала лишь субъективные доказательства, поскольку объективные ее подзащитная не отрицает. Но прокурор все равно стала зачитывать рапорт, в котором были приведены свидетельства женщины, обнаружившей ценники. Затем — опять рапорт осмотра магазина «Перекресток», потом — рапорт от оперативника.

Защита протестовала, поскольку эти доказательства, по мнению адвокатов, лишь сообщали об установленных событиях, доказывать которые нет нужды.

В какой-то момент прокурор передал судье объемную папку. Это тоже доказательства — должностные инструкции сотрудников «Перекрестка». Снова начались препирательства: зачитывать или не зачитывать? В итоге эти 100 листов принялись оглашать.

Так, среди доказательств виновности Александры Скочиленко оказались должностные инструкции продавца, кассира, технолога по хлебу, старшего кассира, специалиста по заказу и приему товаров, ведущего товароведа, пекаря. А также порядок действий при пожаре, инструкция к автоматической двери,

описание действий сотрудников охраны на случай ЧС или конфликтной ситуации и график проверки ценников.

По поводу оглашения каждого из этих документов защитники неустанно протестовали, силясь понять, какое это имеет отношение к доказательству виновности Александры Скочиленко по статье о «фейках». Дочитав список до конца, прокурор заявила, что на этом у нее все. Судья, несмотря на просьбу защиты и самой обвиняемой продолжить заседание, перенесла его на 17 февраля.

В суд поддержать Скочиленко пришли не только ее друзья и активисты, но и представители посольств Норвегии, Швеции, Польши, Швейцарии и Германии.

Ирина Воробьева,

журналист

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