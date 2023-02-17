Платья для беременных на весну-2023: лучшие тренды сезона, подходящие для будущих мам

Даже находясь в особом положении, каждая девушка хочет выглядеть стильно и модно. В этот период важно тщательно подбирать образ, который будет подчеркивать естественную красоту и делать образ непревзойденным. Модные тренды подсказывают, как лучше сделать беременную женщину еще более красивой.

Трикотажные платья

Это уютные и теплые модели, которые идеально подходят для прохладного времени года. Трикотажные платья могут быть длинными или покороче, с объемными рукавами и неглубокой горловиной. Особенно в тренде модели с узорами и с завязками.

Свободные или облегающие

Эти модели универсальны, а значит, чувствовать в них себя вы будете очень комфортно.

В тренде платья с хлопковыми вставками и принтами. Можно предпочесть модели нежных оттенков, сочетая их с другими предметами гардероба и всевозможными аксессуарами.

Платье-рубашка

Отличный вариант для тех, кто любит выглядеть стильно, – платье-рубашка.

Можно выбрать модель с немного расклешенным подолом, чтобы обеспечить максимальное удобство. Модны фасоны, у которых есть поясок. И обязательно подбирайте подходящие туфли. Впрочем, они могут быть контрастными по цвету и по-настоящему кричащими. Хорошо сочетаются между собой голубой и ярко-красный.

Пояс можно завязать под грудью, что выделит животик и сделает образ еще более милым.

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Джинсовые платья

Джинсовая ткань по-прежнему в моде в этом сезоне. Дизайнеры предлагают легкие модели с расклешенным низом.

Шифоновые платья

Они подходят для теплых деньков, чтобы чувствовать себя максимально легко. В тренде наряды с принтами под шерсть животных. Но вы можете выбрать и однотонные модели. Альтернативным решением являются платья с абстрактными узорами.

Крупная вязка

Одежда может сделать день беременной женщины по-настоящему незабываемым. И вовсе не стоит полагать, что, будучи в интересном положении, следует оставаться максимально незамеченной. Почему бы не позволить себе мини-платье крупной вязки? Если дополнить его ботильонами, то образ будет настолько великолепным, что можно будет устраивать фотосессию.

Больше текстуры и слоев

Согласитесь, одежда смотрится интереснее, если она имеет необычную текстуру. Тогда и фасон может быть самым простым. А если добавить к необычной текстуре еще и многослойность, то образ захочется разглядывать бесконечно. Если вы привыкли ловить на себе восторженные взгляды, пусть и время беременности не станет исключением. Обязательно подберите соответствующие аксессуары, например сумочку, которая будет сочетаться с сапогами.