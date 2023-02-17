Ждем пополнение: Распластавшаяся на камеру Бузову показала округлившиеся формы

37-летняя экс-участница

и экс-ведущая телепроекта “Дом-2” Ольга Бузова сейчас находится в ЮАР.

Звезда вместе со съемочной командой работает над новым сезоном телепроекта

“Звезды в Африке”. В свободную минутку Оля старается радовать любимых

поклонников и снимать кадры для социальных сетей.

Сначала это были кадры

со съемок в нарядах, с макияжем и необычными прическами. Но чем дальше, тем

чаще Бузова делится более откровенными и раскрепощенными кадрами.

На днях появилось

очередное африканское фото в ярком купальнике. Распластавшаяся на камеру Ольга

Бузова позировала в воде прямо напротив роскошного водопада. Для кадра девушка

даже не побоялась опустить голову в воду. Также прямо из воды блондинка

показала округлившиеся формы — раньше поклонники не замечали упругие ягодицы

звезды. Кажется, походы в зал наконец-то дали свои результаты.

Фотографию в

красном купальнике Ольга подписала очень интригующе — она заявила, что может

видеть красоту в любом моменте. А еще Бузова призвала поклонников подождать

новостей. Радостные подписчики уверены — Ольга хочет объявить что-то очень

важное. Ждем пополнение в информационной сводке “африканской” ведущей.