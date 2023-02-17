 

Ждем пополнение: Распластавшаяся на камеру Бузову показала округлившиеся формы

17.02.2023, 21:37, Разное
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37-летняя экс-участница
и экс-ведущая телепроекта “Дом-2” Ольга Бузова сейчас находится в ЮАР.
Звезда вместе со съемочной командой работает над новым сезоном телепроекта
“Звезды в Африке”. В свободную минутку Оля старается радовать любимых
поклонников и снимать кадры для социальных сетей.

Сначала это были кадры
со съемок в нарядах, с макияжем и необычными прическами. Но чем дальше, тем
чаще Бузова делится более откровенными и раскрепощенными кадрами.

На днях появилось
очередное африканское фото в ярком купальнике. Распластавшаяся на камеру Ольга
Бузова позировала в воде прямо напротив роскошного водопада. Для кадра девушка
даже не побоялась опустить голову в воду. Также прямо из воды блондинка
показала округлившиеся формы — раньше поклонники не замечали упругие ягодицы
звезды. Кажется, походы в зал наконец-то дали свои результаты.

Фотографию в
красном купальнике Ольга подписала очень интригующе — она заявила, что может
видеть красоту в любом моменте. А еще Бузова призвала поклонников подождать
новостей. Радостные подписчики уверены — Ольга хочет объявить что-то очень
важное. Ждем пополнение в информационной сводке “африканской” ведущей.


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