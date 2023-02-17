 

“Шиш вам”: высмеявший артистов Нагиев наотрез отказался выходить на сцену

17.02.2023, 21:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Уже почти год Дмитрий Нагиев находится в так называемом творческом отпуске. Он не принимает участие в развлекательных проектах, на которых зарабатывал многие годы. Актер не снимается в кино и не подписывает рекламные контракты. Недавно же он отклонил предложение, которое поступило ему от МУЗ-ТВ.

Нагиев записал видеообращение, которое позже опубликовал в популярной соцсети. Шоумен рассказал, что отказался вести ежегодную музыкальную премию. Мол, не в этот раз. При этом мужчина не забыл поблагодарить за такое предложение. Дмитрий также отметил, что наступит время, когда “мы наградим действительно лучших”. Очевидно, таким образом телеведущий высмеял некоторых артистов.

Нагиев также процитировал своего деда: “Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках”. На протяжении всего видеоролика Дмитрий выглядит мрачным. Для серьезности своего сообщения телеведущий сделал кадры черно-белыми.

Некоторые поклонники Дмитрия Нагиева признались, что огорчены его отказом от проведения “Премии МУЗ ТВ”. Мол, 55-летний шоумен незаменим. Другие же фанаты поддержали телеведущего, наотрез отказавшегося выходить на сцену.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03.21 / Ракетные удары России в Сирии нарушают соглашение о прекращении огня с Турцией

04.02.23 / Женщина из Чикаго и ее сосед увидели прозрачную фигуру человека

04.01.23 / Блейк Лайвли показала, как изменилась ее внешность во время беременности

05.09.22 / Золотистый блонд или мармелад: какие цвета и оттенки волос актуальны осенью

22.09.22 / Продавать доллары поздно? Ответ аналитика

15.06.22 / В российских школах появятся «морозовские уголки» для написания доносов на родителей

04.12.22 / Связи не помогли – Киркоров с треском провалился в день рождения дочери

24.03.22 / Мнение: В Киеве убита журналистка Баулина

19.12.22 / Лионель Месси впервые стал чемпионом мира

30.05.22 / Шорты с высокой талией и атласная юбка длиной до щиколотки: пять стильных нарядов для борьбы с летней жарой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика