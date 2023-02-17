Мнение: Нужны ли раздельные спортзалы, туалетные санкции Запада и импортозамещение Виагры

1. Виктор Мараховский рассказывает про новейшие тренды культурных войн на Западе. Там никак не могут окончательно определиться, делать ли спортзалы для мужчин и женщин совместными либо раздельными (ссылка):



В параллельном человеческому тикток-мире, ув. друзья, уже пару месяцев разворачивается своя драма. По тикток-планете идёт битва со специфическим видом сексуального харасмента под лавкрафтовским названием «джим-крип», или Ужас в Спортзале.

Особенный ужас этого харасмента состоит в том, что зачастую его жертвы (наверное, правильно сказать «жертвки», ведь это женщины) узнают о том, что они стали жертвами, только постфактум.

– Жертвка, надев на тело нечто чрезвычайно облегающее, выпятив это всё товарным образом, установив себя в выгодном ракурсе перед смартфоном на треноге, снимающим её для тиктока — мирно упражняется.

– После упражнения, прильнув посмотреть как получилось и запостить для лайков, она обнаруживает страшное. Оказывается, притаившийся где-то на заднем плане мужчина её отхарасил — например, взглянул почти на секунду, проходя мимо, или поглядывал, делая собственные упражнения. На зуме видно, а на зуме и в замедлении видно ещё лучше.

Настало время обезопасить женщин, пишут в большом количестве передовые СМИ передового мира.

Правда, есть проблема: women-only gyms, куда самцам вход воспрещён, как свидетельствуют сами передовые журналистки, сначала было достигли популярности в нулевых. А потом, в 2010-х, как-то вышли из моды (причины не уточняются). Поэтому то, что нужно — это women-only зоны в обычных спортклубах.

…Самое интересное в другом, ув. друзья.

Как пишут сами же передовые СМИ, до 1970-х половое разделение любительского спорта соблюдалось: у дам были свои клубы или же в клубах были «женские дни». Но ранний экспансивный феминизм заявил, что женщины тоже люди и им тоже нужен доступ в т.н. мужское пространство (а то какого домостроя).

Поэтому с 1980-х практически все спортзалы стали общими, и в них дамы начали испытывать харасмент.

Но при этом «чисто женские клубы» в начале XXI века не очень взлетели, потому что (это смелая версия) дамский любительский спорт имеет некоторую демонстрационную составляющую — а смысл демонстрировать свою форму друг дружке.

Но диалектика истории не стоит на месте: явились тиктоки, и теперь показывать свои манящие изгибы можно на куда более широкую аудиторию через телефон.

И поэтому спортзалы обязаны (в рамках инклюзивности) выпереть грязных мужиков с самых телегеничных частей своих площадей. Если грязные мужики хотят посмотреть на манящие изгибы — пусть подписываются на тиктоки богинь и ставят лайки.

2. Похоже, в Европе всерьёз поверили в свою пропаганду про дефицит унитазов в России. Теперь европейские стратеги рассчитывают поставить Россию на колени, перекрыв нам импорт сантехники (ссылка):



ЕС запретит экспортировать в Россию биде, унитазы, смывные бачки и аналогичную сантехнику, пишет EUobserver со ссылкой на проект десятого пакета санкций, который сейчас обсуждают послы европейских стран в Брюсселе.

Помимо сантехники в санкционный список также попадут светодиоды, конопляные волокна, автопогрузчики, машины для сортировки писем, дымовые трубы, кирпичи, шины и даже перья для перьевых ручек.

3. Официальный производитель «Виагры» ввёл санкции против России. Однако без «Виагры» россияне не останутся. Вот что в сложившейся ситуации советуют врачи (ссылка):

При проблемах с потенцией можно бить крапивой по обнаженным половым органам, заявил сексолог Юрий Прокопенко. Неожиданную альтернативу ушедшей из России «Виагре» он посоветовал в беседе с изданием «Подъем».

15 февраля стало известно, что компания «Виатрис» приостановила поставки «Виагры» в Россию. Сексолог Прокопенко поспешил уверить, что российские мужчины без труда найдут замену известному препарату для повышения потенции.

«Можно даже крапивой заменить, если бить по <…>. Только зачем? У нас вполне выпускают ту же самую «Виагру». Фабрика «Северная звезда». Препаратов может быть много.» – Юрий Прокопенко, сексолог.

Примечательно, что поставки «Виагры» были остановлены сразу после католического дня святого Валентина. Кстати, рекомендую книгу «Как я продавал виагру» за авторством Джейми Рейди. Чтение лёгкое, забавное и весьма поучительное — особенно если вы никогда не работали в продажах.