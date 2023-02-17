 

Мнение: О причинах истерик на Западе… Украина всё-таки проигрывает?

17.02.2023, 21:12, Разное
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Нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности в публичной своей части была посвящена только одному. Агитации за ещё более массированную военную помощь Украине. ПВО, танки, самолёты — и побольше, побольше. Иначе… «Путин сможет победить». А этого допустить нельзя: для коллективного Запада подобный исход был бы смерти подобным.

Вот и звучат призывы-заклинания на грани истерики: «Путин не должен победить! Украина не должна проиграть!».

Но что происходит на самом деле?

Мейнстримные западные #СМИ не расскажут. Лишь на ресурсах с намертво приклеенным ярлыком «маргинальных» ещё можно встретить непредвзятую аналитику. Итак, многажды ошельмованный Zerohedge:

«Конфликт из-за Украины – самая тревожная тема на геополитическом ландшафте из-за опасности её эскалации.

Суть в том, что #Россия фактически выигрывает, несмотря на сообщения американских и британских СМИ. ВСУ понесли почти 500 тыс. потерь [убитыми и ранеными], а сообщения о 100 тыс. «погибших» россиянах почти наверняка являются диким преувеличением со стороны Украины. Би-би-си попыталась проверить эти цифры и смогла найти только около 15 тыс. россиян на основе обширных поисков в похоронных извещениях, общедоступных записях и т. д.

Танки НАТО ещё не доставлены на поддержку ВСУ и не являются непобедимыми. Россия почти окружила город Бахмут, крупный транспортный и логистический узел, и, похоже, собирается начать наступление, используя огромное количество людей, танков, бронетранспортёров, артиллерии, вертолётов, беспилотников и самолётов. Вся оборонительная линия Украины протяженностью 800 миль, вероятно, начнёт рушиться, а у них нет сильно укреплённых позиций, на которые можно было бы отступить. Украинские войска, хотя и храбрые и компетентные солдаты, уже истощены, и у них заканчиваются силы.

Но этот конфликт представляет собой растущий риск реальной ядерной войны, причём США являются лидером в безрассудной эскалации. Администрация Байдена, по сути, превратила конфликт на Украине в экзистенциальный кризис для США и #НАТО, чего никогда не должно было быть. #Украина никогда не была жизненно важным интересом США. Но война экзистенциальна для России, и она не сдастся. Поэтому #США могут оказаться самым большим проигравшим, а продолжение может привести к прямому столкновению с Россией, а не к прокси-войне, которую они ведут сейчас».

Маргинально? Возможно.

Однако просто интересно, а откуда американский истеблишмент взял, что Россия больше не сможет повышать ставки и не применит решающий аргумент в полном соответствии со своей оборонной доктриной?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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