 

Народный фронт пригласил участников СВО в Кремль

17.02.2023, 20:36, Новости дня
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По приглашению организаторов проекта Народного фронта «Служба сопровождения ветеранов СВО», Министерства культуры РФ и Музеев Московского Кремля 20 участников лагеря «Перезагрузка» посетили Москву, где для них провели экскурсию по архитектурному ансамблю Кремля и Оружейной палате.

В знак особого уважения к участникам специальной военной операции заезд на территорию Московского Кремля был организован комендатурой и ФСО РФ через Боровицкие ворота – действующие проездные ворота Кремля, которыми постоянно пользуется президентский кортеж, говорится в сообщении на сайте Общественного народного фронта.

Экскурсию по залам Оружейной палаты для участников лагеря «Перезагрузка» провел заведующий экскурсионно-методическим отделом музеев Московского Кремля Сергей Брюн. Он познакомил гостей с шедеврами музея, показал экспозиции девяти залов, рассказывающие об основных вехах истории российской государственности.

«Оружейная палата веками хранит наше удивительное, неповторимое достояние, его сохранение всегда было связано с защитой рубежей Российского государства. С музейной точки зрения сохраняем его мы, но с точки зрения защиты всей страны – оно сохраняется вами, вашей службой, вашей отдачей. Никогда в жизни эти сокровища до нас бы не дошли, если бы не ваши предшественники, и они не дойдут до наших потомков без вас», – подчеркнул Брюн.

Участники проекта, как люди военные, с интересом и знанием дела рассматривали шедевры царского парадного оружия и памятники русской воинской славы и тепло поблагодарили экскурсовода и организаторов программы.

Член Центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта «Служба сопровождения ветеранов СВО» Ирина Куксенкова отметила, что сейчас на пути восстановления после тяжелейших ранений и травм ребятам важно все: интересные встречи, душевные разговоры, увлекательные культурные программы.

«Наши бойцы сегодня впервые были в Москве, и то, как тепло их встретили, с каким уважением смотрели, прямо на глазах придавало им сил и уверенности в том, что впереди их ждет множество счастливых событий. Они впервые увидели величие Московского Кремля, который раньше своими глазами не видели, а уж тем более никогда не были внутри. Они это заслужили», – добавила она.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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