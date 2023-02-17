 

Суд подтвердил законность взыскания с Альфа-банка заблокированных в США 4,2 млн рублей клиента

17.02.2023, 20:36, Новости дня
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Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение, согласно которому Альфа-банк обязан возместить клиенту заблокированные на счету американского банка средства в размере 4,2 млн рублей, сообщается в картотеке суда.

В карточке дела говорится, что девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, пришел к выводу о том, что отсутствуют правовые основания для отмены или изменения решения Арбитражного суда г. Москвы, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела, передает ТАСС.

Согласно материалам, в суд обратилось ООО «Пивоиндустрия» с исковым заявлением к Альфа-банку о взыскании денежных средств в размере 4,2 млн руб. Решением от 28 ноября 2022 г. суд удовлетворил исковые требования. Не согласившись с принятым решением, ответчик подал апелляционную жалобу на судебное решение.

В материалах дела сообщается, что 5 апреля 2022 года истец поручил ответчику осуществить перевод 49 624 долларов США на счет иностранного контрагента. В тот же день перевод поступил в банк JPMorgan Chase&Co.

В решении суд указал, что ответчик должен был требовать от своего контрагента в США банка JPMorgan Chase & Co исполнения перевода денежных средств истца, но Альфа-банк не представил доказательств того, что им были предприняты действия по понуждению JPMorgan Chase & Co исполнить свои обязательства. Суд также отметил, что неблагоприятные последствия неисполнения JPMorgan Chase & Co обязательств перед Альфа-банком по осуществлению банковских переводов не должны ложиться на истца.

Напомним, 6 апреля США объявили о введении против Альфа-банка санкций, сообщив о полной блокировке, заморозке активов и запрете для американских граждан и компаний вести с ним бизнес.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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