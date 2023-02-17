 

Samsung Galaxy S23 Ultra был уничтожен iPhone 13 Pro и Pixel 7 в тестировании DxOMark

17.02.2023, 20:25, Разное
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Эксперты DxOMark Labs протестировали Samsung Galaxy S23 Ultra. Они поставили его на 10-е место в рейтинге камер.

По результатам тестирования Samsung Galaxy S23 Ultra получил 140 баллов. Это количество оказалось таким же, как у дорогого флагмана Google Pixel 7, который вместе с корейским телефоном оказался на 10-м месте. Новинка также обошла iPhone 13 Pro и Pro Max, а также Xiaomi Mi 11 Ultra, который был представлен в 2021 году, и iPhone 14 Pro Max и Pro Max. Honor Magic4 Ultimate, Huawei Mate 50 Pro и iPhone 13 Pro остались далеко позади. Эксперты были впечатлены качеством фотографий при дневном освещении, большим динамическим диапазоном и стабилизацией для видео в движении.

DxOMark не впечатлила низкоконтрастная подсветка Samsung Galaxy S23 Ultrass и высокий цифровой шум в помещении. Смартфон иногда может вызывать “потерю деталей” на лицах. Во флагманский Galaxy S23 Ultra встроены четыре камеры. Есть 200-мегапиксельная основная камера, 12-Мп ультраширокоугольный сенсор и 2 10-Мп телеобъектива. Эти объективы имеют трех- и десятикратный оптический зум.


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