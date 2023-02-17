Стиль кокетки – лучшее, что можно выбрать в маникюре на эту весну: модные идеи для нежного, женственного и милого нейл-арта

О женщине очень многое можно сказать не только по одежде, которую она выбирает, но и по маникюру, который уже давно стал неотъемлемой частью личного бренда. Весна не за горами, и дизайнеры уже представили несколько кокетливых идей, чтобы каждая женщина почувствовала приближение тепла. В моде – стиль кокетки.

Изящество

Кокетливость и женственность чаще всего ассоциируется с нежностью цветовой гаммы и классическими элементами декора – бантами и жемчугом. Для создания модного маникюра вам понадобятся всего пара бантов и пастельный цвет лака. Добавлять жемчужины или нет, остается вашим делом, но если надумаете – не переборщите, чтобы не скатиться в инфантильность.

Элементы декора хороши и для классического френча.

Классический френч

Был, есть и будет во все времена, но с небольшими нюансами. В этом сезоне пальчики украшаются дополнительной порцией перламутровой втирки.

Воздушные замки

Вариант маникюра для любительниц помечтать. Если вам нравится маникюр легкий, едва заметный, да и на работе запрещены яркие краски, то этот вариант подходит идеально. Неброский, но в то же время притягивающий внимание.

Сердце на сердце

Очень романтический маникюр. Вкупе с сахарной базой сердечки, нарисованные лаком или наклеенные, смотрятся очень женственно.

Сердечки, кстати, можно сделать из страз или жемчужин. Только цвет декора должен быть идеально подобран по тону к базовому покрытию, иначе флер легкости и воздушности пропадет, и маникюр превратится в вульгарный.

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Комбинировать тоже можно: лак, наклейки, стразы.

Театральный маникюр

Иначе не назовешь. Дизайн для особого типа женщин, которые не боятся чужого мнения и делают все вопреки, даже маникюр, который, как любят говорить многие, заменяет вилку. Да, броско. Да, стильно. Да, удобно. Персиковые оттенки подойдут как очень светлокожим девушкам, так и темнокожим. Изюминка маникюра в различном, но идеально подобранном дизайне. Ничего лишнего. Дополнительные украшения рук вроде колец не требуются.

На выход

Так, любительниц ярких красок дизайнеры тоже не оставили без внимания. Какой цвет никогда не выходит из моды? Правильно, красный. Но, в отличие от прошлого сезона, когда в моде был алый и красно-оранжевый, текущий предлагает нам насыщенные винные оттенки, которые подходят любой форме и длине ногтей.

Нюанс: от дополнительных элементов лучше воздержаться, чтобы не превратить маникюр в безвкусицу. Если хотите утяжелить образ, лучше добавьте пару тонких колец без камней и несколько тонких браслетов.