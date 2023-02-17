Морская соль удаляет излишки кожного сала: 10 безопасных домашних средств для отшелушивания во время беременности

Во время беременности кожа становится более чувствительной, чем обычно. От магазинных средств может появиться раздражение. В связи с этим не рекомендуется пользоваться средствами, содержащими кислоты (особенно химической природы). Гораздо лучше сделать пилинг в домашних условиях из натуральных ингредиентов. Разбираем десять простых рецептов.

С алоэ вера

Алоэ обладает удивительными свойствами. Оно заживляет и питает кожу, а еще прекрасно очищает ее. После использования средств с таким секретным ингредиентом она станет мягкой и шелковистой, как у младенца.

Для создания домашнего средства понадобятся две столовые ложки геля данного растения и столовая ложка коричневого тростникового сахара. Тщательно перемешайте эти ингредиенты, нанесите на лицо и через десять минут смойте теплой водой.

Из меда

Этот продукт успокаивает кожу, уменьшает воспаления, снимает раздражение. Плюс еще обладает антибактериальными свойствами.

Смешайте по чайной ложки меда и масла виноградных косточек, добавьте половину чайной ложки молотого кофе. Нанесите получившуюся маску на кожу, подержите несколько минут и смойте. Желательно в конце процедуры протереть лицо кубиком льда.

Из клубники

Клубника — это не только вкусная и питательная ягода. Она также широко применяется в косметологии, поскольку маски с ее добавлением обладают прекрасным отшелушивающим эффектом. С их помощью можно избавиться от ороговевших частиц кожи.

Хорошенько разомните две или три ягоды среднего размера вилкой, добавьте столовую ложку растительного масла (лучше оливкового). Нанесите смесь равномерно на кожу и через несколько минут смойте.

С маслом шиповника

Этот секретный ингредиент помогает избавиться от тусклости кожи. Кроме того, он быстро заживляет раны и увлажняет кожный покров. В косметологии такой продукт добавляется в средства против старения, поскольку он помогает разгладить морщины.

Попробуйте маску из сырого яичного белка, столовой ложки геркулеса и чайной ложки масла шиповника. Можете по желанию растопить на водяной бане чайную ложку цветочного меда и добавить к получившейся смеси. Нанесите домашнее средство на кожу, выдержите 5-10 минут и смойте остатки водой.

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Овсяный

Такой скраб прекрасно очищает поры, вытягивает из клеток токсины. После его применения кожа лица становится более упругой, приобретает здоровый цвет. Также он способствует улучшению кровообращения и стимулирует выработку коллагена.

Подогрейте немного молока, добавьте столовую ложку овсяных хлопьев. Накройте емкость крышкой и дайте настояться десять минут. После этого нанесите средство на кожу, подержите несколько минут и смойте водой.

Из авокадо

Этот продукт прекрасно увлажняет кожу, способствует процессу регенерации. А еще в нем содержатся полезные жиры, витамины Е и С. Если у вас прыщи или экзема, то маски с добавлением такого секретного ингредиента будут очень даже кстати.

Горсть овсяных хлопьев смешайте со столовой ложкой меда. Почистите один авокадо, порежьте его на кусочки, вместе с вышеупомянутыми ингредиентами погрузите в блендер и измельчите. Нанесите средство на лицо, подержите пятнадцать минут и смойте.

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С зеленым чаем

Этот ингредиент обладает противовоспалительными свойствами плюс является прекрасным антиоксидантом. Вот почему его можно найти в составе многих косметических средств.

Максимально измельчите листья зеленого чая. Можете использовать кофемолку: это будет наиболее эффективно. Добавьте к листьям чая немного натурального йогурта без добавок и красителей. Нанесите на лицо, распределите равномерно массирующими движениями и смойте через несколько минут.

Из морской соли

Этот секретный ингредиент помогает удалить излишки кожного сала. Это особенно важно, если у вас жирная кожа, склонная к высыпаниям.

Перед началом процедуры важно распарить лицо. Оно должно быть очищенным. Только на теплую кожу наносится соль ладонью или пальцами рук и распределяется аккуратно легкими массирующими движениями.

Будьте осторожны: если есть ранки на коже, то временно не пользуйтесь данным рецептом. Для использования берите самый мелкий помол.

Сахарный

Лучше всего брать мелкий сахар либо тростниковый. Возьмите в руки детское крем-мыло, потрите до образования пены. Пену нанесите на лицо. Насыпьте немного сахара в ладонь и легкими движениями помассируйте кожу.

Кофейный

Пару ложек оливкового масла смешайте с кофейной гущей. Нанесите на кожу, помассируйте кончиками пальцев, после чего смойте остатки средства сначала теплой, а потом прохладной водой.

После такой процедуры вы избавитесь от ороговевших клеток, благодаря чему кожа станет более упругой, мягкой и гладкой на ощупь.

Предостережения

С особой осторожностью относитесь к маскам с добавления меда и цитрусовых в случае склонности к аллергии. Лучше протестировать средство заранее на небольшом участке кожи. Лучше всего подойдет запястье. Если увидите, что появилось покраснение, тогда откажитесь от такого средства.

Помните, что отшелушивание желательно делать не чаще раза в две недели, если у вас сухая кожа. А если жирная либо комбинированная, тогда разрешается один раз в семь дней.