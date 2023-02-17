 

Приставал к 9-летней: актера из “Папиных дочек” арестовали после шокирующего признания

17.02.2023, 20:10, Разное
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Россияне в шоке от действий 52-летнего актера и педагога Махача Мухайдинова. Актер из сериала “Папины дочки” признался в домогательствах к девятилетней девочке, которая приходила к нему на индивидуальные занятия по музыке. Это ребенок директора семейной школы, где преподавал артист.

Телеграм-канал SHOT отмечает, что к делу Мухайдинова прикреплены материалы с непристойным контентом, который он хранил на носителе информации. При этом актер, снявшийся в нескольких эпизодах “Папиных дочек” настаивает на том, что никаких насильственных действий по отношению к девочке не было. Якобы он “просто пощупал и все”.

По словам Махача, девочки, с которыми он занимался, сами просили повеселить и покатать их. Мол, школьницы валялись на полу, отказывались заниматься музыкой. А когда они оказывались в объятиях преподавателя, то в тот же момент становились послушными и проявляли интерес к учебе.

В полицию же обратилась воспитательница, которая заметила, как актер из сериала “Папины дочки” носит девочку на руках. Женщина якобы все неверно истолковала. В итоге Махача Мухайдинова арестовали на два месяца, пока идет расследование.


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