 

“Время не вернуть”: синий Маликов пустился в пляс после развода

17.02.2023, 20:10, Разное
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Советский и
российский музыкант и певец Дмитрий Маликов трогательно поздравил супругу с
Днем Святого Валентина. 53-летний мужчина опубликовал семейное фото с женой Еленой
Маликовой и подписал его стихами о любви и верности. После всех слухов о факте
развода, пара достаточно резко опровергла любые домыслы. Поклонники оценили
такой романтичный жест, заметив тем не менее легкую нотку грусти.

“Такие
красивые и молодые… жаль, время уже не вернуть!” — написала одна из
поклонниц Дмитрия Маликова.

С другой стороны,
артист отказывается записывать себя в старики. Он постоянно общается с молодыми
звездами и блогерами, узнает тренды и даже пытается им соответствовать. Однажды
он записал совместную песню с ютуб-блогером Юрием Хованским под названием
“Спроси у своей мамы”. А на новом видео, опубликованном в социальной
сети, и вовсе пустился в пляс, нацепив синий кудрявый парик — прямо как
тиктокер.

Необычный
головной убор, кстати, отлично сочетается с цветным костюмом звезды, и вот
полностью синий Дмитрий Маликов в компании молодых кривляется на камеру. Так
музыкант завоевывает любовь все новой и новой аудитории. А судя по лайкам и
комментариям — весьма успешно.


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