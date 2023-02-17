“Время не вернуть”: синий Маликов пустился в пляс после развода

Советский и

российский музыкант и певец Дмитрий Маликов трогательно поздравил супругу с

Днем Святого Валентина. 53-летний мужчина опубликовал семейное фото с женой Еленой

Маликовой и подписал его стихами о любви и верности. После всех слухов о факте

развода, пара достаточно резко опровергла любые домыслы. Поклонники оценили

такой романтичный жест, заметив тем не менее легкую нотку грусти.

“Такие

красивые и молодые… жаль, время уже не вернуть!” — написала одна из

поклонниц Дмитрия Маликова.

С другой стороны,

артист отказывается записывать себя в старики. Он постоянно общается с молодыми

звездами и блогерами, узнает тренды и даже пытается им соответствовать. Однажды

он записал совместную песню с ютуб-блогером Юрием Хованским под названием

“Спроси у своей мамы”. А на новом видео, опубликованном в социальной

сети, и вовсе пустился в пляс, нацепив синий кудрявый парик — прямо как

тиктокер.

Необычный

головной убор, кстати, отлично сочетается с цветным костюмом звезды, и вот

полностью синий Дмитрий Маликов в компании молодых кривляется на камеру. Так

музыкант завоевывает любовь все новой и новой аудитории. А судя по лайкам и

комментариям — весьма успешно.