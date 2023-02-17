Мнение: Закон о защите русского языка, доля вернувшихся айтишников и нормальность жизни в России

1. Поздравляю, коллеги! Наши призывы о защите русского языка были услышаны. Не зря мы с вами много раз обсуждали эту важную проблему (ссылка):



Госдума приняла закон, который защищает русский язык от чрезмерного использования заимствований из иностранных языков. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно новому закону, в России появятся нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, в которых будут фиксироваться нормы современного русского литературного языка. Кроме того, теперь проекты нормативных актов будут проходить обязательную лингвистическую экспертизу на предмет соответствия нормам русского языка.

«Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», — говорится в тексте законопроекта, который приняли во втором и третьем чтениях.

2. В Госдуме утверждают, что большинство уехавших в прошлом году айтишников уже вернулись (ссылка):



В Россию вернулись 60 процентов покинувших страну за последнее время. Такую долю вернувшихся озвучил спикер Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин во время заседания нижней палаты парламента, его заявление приводится в официальном Telegram-канале телевидения Госдумы.

В своем выступлении Володин не уточнил период, в который упомянутые им россияне покинули страну, а также категорию уехавших. При этом в канале ГД есть приписка, что речь идет лишь о сотрудниках сферы IT.

«У нас, кстати, за время с момента отъезда более 60 процентов вернулись и работают вновь на тех предприятиях, где раньше были», — заявил он.

3. Блогер takoe-nebo цитирует статью швейцарского журналиста, удивлённого тем, что вопреки заявлениям западной пропаганды жизнь в России за минувший год практически не изменилась (ссылка):

В середине декабря у меня была возможность совершить короткую поездку в Москву и Новосибирск – столицу Сибири, расположенную в 4000 км от украинского фронта. Этого времени было достаточно, чтобы оценить душевное состояние населения России после десяти месяцев войны. Первое, что бросается в глаза иностранным гостям, которые стали редкостью после 24 февраля и поэтому очень обхаживают россиян, жаждущих узнать, что о них думают на Западе, — это квазинормальность повседневной жизни.

Читая и слушая наши СМИ, складывается впечатление, что русские живут в осаде и тратят свое время на то, чтобы пережить наши безжалостные экономические санкции, переваривая свои военные поражения и хороня бессчетное количество убитых, которые сделали победившие украинцы. Это не так.

В больших городах улицы полны рождественских огней и украшений, катки и открытые рынки переполнены народом, несмотря на холод и снег, проспекты по-прежнему заполнены колоннами внедорожников, пытающихся расчистить путь в пробках. Атмосфера, которая ярко контрастирует с нашими городами без украшений, с тусклыми окнами и улицами лишенными уличного освещения, с комендантским часом, введенным из-за нехватки энергии.

Эта нормальность повседневной жизни подтверждается экономической статистикой, которая показывает, что падение российского ВНП будет ограничено 2,5-3% в 2022 году, то есть меньше потерь, зафиксированных в 2020 году, в первый год кризиса Covid.

Изредка мы замечаем закрытые магазины, в основном люксовых брендов, и плакаты, призывающие поддержать солдат, воюющих на Украине, – это единственное напоминание о том, что на одном из необъятных рубежей страны идет война.

Эта нормальность только кажущаяся? Не скрывает ли он глубокое недовольство населения, глухую неприязнь к «режиму», боязнь самовыражения, как это так часто внушают в нашей стране? Нет, и я тоже этого не чувствовал. Наоборот, у меня сложилось впечатление, что русские осознали, что конфликт на Украине носит долгосрочный характер и что, к добру или к худу, им придется жить с ним еще долго. <…>

…рейтинг Владимира Путина не изменился с конца февраля и остается очень высоким, около 70% положительных мнений, тем более положительных, чем дальше от трех самых крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Что касается поддержки солдат на фронте и армии в целом, то она даже возросла.