 

Мнение: Письмо: “Появилось предложение”

17.02.2023, 19:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Опишите подробно все проблемы автора этого письма.

fioletmoon

Эволюция, здравствуйте!

С Вашим блогом я познакомилась несколько лет назад, и с этого момента жизнь разделилась на до и после. Мне очень подошла эта точная, логичная и четкая система мира. Я узнала, что такое границы, отточила их, убрала все щипцы, баги, занялась прокачиванием всех ресурсов. Жизнь качественно начала улучшаться.

Последнее время периодически ко мне обращаются друзья и знакомые за советом, со знаниями, полученными от Вас очень быстро получается решить их запросы, разложив все по полкам.

Также я вспомнила как ранее жалела, что у Вас отсутствуют личные консультации, я периодически очень хотела такую, но не была готова делиться своей историей с окружающими.

В связи с этим у меня появилось предложение. Я могла бы работать на Вас, решая частные вопросы тех, кто не хотел бы публичного разбора. Я получила бы интересную работу, а Вы- пассивный доход.

Буду рада, если предложение Вас заинтересует

С огромной благодарностью, Fioletmoon

Источник: Эволюция


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12.22 / Bloomberg – из-за забастовок британцам советуют вызывать скорую помощь только при угрозе жизни

22.12.21 / ВОЗ призывает отменить новогодние мероприятия из-за омикрон-штамма

27.10.22 / За 10 лет в Новой Москве открыли 21 тематический парк

08.03.22 / Карты на стол

05.09.22 / Премьер Саксонии – Германии не обойтись без российского газа

01.10.21 / Нужно ли делать это каждый день: дерматологи рассказали о том, как душ может навредить нашей коже

19.07.22 / «Вкусно и точка» объявила четверг рыбным днём

22.12.21 / Муз-ТВ заплатил штраф за образы Филиппа Киркорова и Давида Манукяна

02.01.22 / Крест архиепископа Туту

20.06.22 / Мнение: Пиррова победа Макрона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика