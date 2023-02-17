Мнение: Письмо: “Появилось предложение”

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fioletmoon

Эволюция, здравствуйте!

С Вашим блогом я познакомилась несколько лет назад, и с этого момента жизнь разделилась на до и после. Мне очень подошла эта точная, логичная и четкая система мира. Я узнала, что такое границы, отточила их, убрала все щипцы, баги, занялась прокачиванием всех ресурсов. Жизнь качественно начала улучшаться.

Последнее время периодически ко мне обращаются друзья и знакомые за советом, со знаниями, полученными от Вас очень быстро получается решить их запросы, разложив все по полкам.

Также я вспомнила как ранее жалела, что у Вас отсутствуют личные консультации, я периодически очень хотела такую, но не была готова делиться своей историей с окружающими.

В связи с этим у меня появилось предложение. Я могла бы работать на Вас, решая частные вопросы тех, кто не хотел бы публичного разбора. Я получила бы интересную работу, а Вы- пассивный доход.

Буду рада, если предложение Вас заинтересует

С огромной благодарностью, Fioletmoon