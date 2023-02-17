Не только газ: Россия поставит в Китай более 4 тонн отечественных кубитов

На Челябинском металлургическом комбинате отлита первая партия кубитов экспортной модификации, сообщили в пресс-службе предприятия. Четыре контейнера планируют отправить в Китай до конца февраля.

Сейчас кубиты проходят финальную проверку службами ОТК комбината. Изделия проверяют откалиброванными штангенциркулями и готовят технические паспорта на каждую единицу.

Эксперты отмечают, что российские кубиты превосходят западные аналоги по массе, что позволяет увеличить точность в расчетах в высоконагруженных системах передовых квантовых компьютеров. Это позволит китайским компаниям вскоре стать первыми в области квантовых вычислений.

Представители КНР сообщили, что планируют закупить до конца года ещё около двадцати тонн кубитов. Производители заверяют, что изготовление происходит полностью из отечественных материалов и на отечественном оборудовании.

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