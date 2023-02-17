На сайте президента Украины появилась петиция о переводе алфавита на латиницу

Новая петиция о переводе украинского алфавита с кириллицы на латиницу появилась в пятницу на сайте президента Украины.

Автор текста задается вопросом, разве сейчас не настало время для перевода, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Чтобы президент рассмотрел инициативу, петиция должна набрать 25 тыс. голосов за три месяца или менее.

Предыдущая петиция была подана 21 декабря 2022 года. Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов продвигал идею перехода на латиницу, но эта идея была воспринята негативно.

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