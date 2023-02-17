Обломки сбитого над США аэростата решили доставить в лабораторию ФБР
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Американские власти нашли обломки сбитого в воздушном пространстве США аэростата, сообщили в Северном командовании американских вооруженных сил.
Обломки направили в лабораторию ФБР в Вирджинии, их изучат сотрудники бюро в «контрразведывательных целях», сообщили в командовании, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Обломки неизвестного аэростата обнаружили у берегов Южной Каролины. Сейчас корабли ВМС США и Береговой охраны ушли из зоны поисков.
Напомним, 10 февраля американские военные сбили у Аляски зонд. 5 февраля американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат над Атлантикой.
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