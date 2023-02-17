Столтенберг – конфронтация с Россией может растянуться на долгие годы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что конфронтация Запада и РФ может растянуться на долгое время, пишет Le Figaro. По его словам, Москва хочет, чтобы Европа позволяла ей контролировать своих соседей, но, если РФ победит на Украине, это будет опасно не только для самих украинцев, но и для западных стран.



AP

НАТО должно готовиться к длительной конфронтации с Россией, потому что президент Владимир Путин не проявляет стремления к миру, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Его слова, сказанные в интервью AFP, приводит французская газета Le Figaro.

«Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе, это может растянуться на долгие годы, — предупредил он. — Президент Путин хочет, чтобы Европа была другой, чтобы он мог контролировать своих соседей, чтобы он мог решать, что могут делать страны».

Прошёл год с начала спецоперации РФ в Донбассе, и теперь НАТО опасается нового наступления России. Столтенберг заверил, что 30 стран — членов альянса, как никогда, полны решимости добиться победы Украины.

«Мы здесь, чтобы убедиться, что Украина выиграет эту войну, и предоставить ей необходимое оружие, боеприпасы и поддержку, — приводит Le Figaro слова Столтенберга. — Если президент Путин победит на Украине, это будет трагедией для украинцев. Но это также будет опасно для всех нас, потому что он и другие авторитарные лидеры будут убеждены, что, применяя военную силу, они могут достичь своих целей».