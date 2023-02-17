“АвтоВАЗ” рассказал о поставках Lada Niva на Ближний Восток

Президент российского “АвтоВАЗа” Максим Соколов сообщил, что компания ведет переговоры о поставках автомобилей Lada Niva на Ближний Восток.

“Мы ожидаем, что экспорт начнет восстанавливаться со следующего года, а в этом году мы предпринимали активные шаги, чтобы присутствовать на новых рынках, включая Африку, Латинскую Америку, Ближний и Средний Восток”, – заявил Соколов в интервью телеканалу “Россия 24”.

АвтоВАЗ ранее заявлял, что планирует экспортировать 20 000 автомобилей Lada в 2023 году. Также рассматриваются новые рынки сбыта. Концерн имеет производственные мощности в Тольятти и Ижевске. Французская Renault продала свою долю в 67,69% “АвтоВАЗа” в собственность России. Новое руководство “АвтоВАЗа” объявило, что планирует возобновить производство почти всех моделей в своей линейке к 2023 году. Сейчас бренд включает в себя четыре семейства моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. В 2022 году было продано 188,6 тыс. автомобилей марки (- 46% по сравнению с 2021 годом).