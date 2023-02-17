Лукашенко рассказал о принятии Россией его программы интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в программах союза по углублению экономической интеграции с Россией достигнуто около 80 процентов. “Двадцать восемь программ, которые мы с вами обсуждали, уже реализовываются”, – заявил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко в пятницу встречался с Владимиром Путиным для обсуждения накопившихся вопросов. на встрече он заявил, что около 80% программ уже реализованы, хотя в гуманитарных областях еще есть над чем работать, основные задачи по налогам и таможне выполнены. Однако есть некоторые технические вопросы.

Также Лукашенко сообщил, что для объединенного налогового комитета Беларуси уже выделены помещения.