Модные хитрости, чтобы выглядеть стройнее в джинсах

К сожалению, не всегда можно быстро сбросить вес, чтобы обрести идеальную фигуру и выглядеть в джинсах стройнее. А ведь для большинства женщин джинсы – это основной элемент гардероба.

Довольно часто с некоторыми девушками случается ситуация, когда они с трудом втискиваются в любимую вещь, но затем просто меняют ее на что-то более просторное. Если вы хотите выглядеть в джинсах стройнее, нужно воспользоваться некоторыми приемами.

Выбирайте темный цвет

Джинсы из денима можно выбрать из широкого ассортимента, предлагаемого современными магазинами. Джинсовая ткань может быть не только бледно-голубой, но даже розовой. Но, если вы хотите носить свои любимые джинсы и при этом выглядеть отлично, вам нужно выбирать оттенок такой темный, какой вы только сможете найти.

Узкие идеально облегающие джинсы темного или даже черного цвета не только будут плотно облегать ваши ноги, но и станут универсальным решением для повседневного гардероба. Однако важно иметь в виду, что большинство брюк из темного денима предполагают необходимость особого ухода при стирке, так как подобная одежда изготавливается с использованием интенсивных красителей. Лучше всего такие джинсы стирать отдельно.

Скажите «да» высокой посадке

Высокая талия получила плохую репутацию благодаря некоторым неудачным моделям. Но, если правильно подобрать дизайн, высокая посадка может стать настоящим спасением, если хочется выглядеть максимально элегантно и стройно.

Некоторые такие варианты джинсов способны творить настоящие чудеса с помощью подобных моделей. С помощью такого фасона можно еще и подтянуть животик. При выборе таких джинсов следует помнить, что пояс должен находиться над пупком. Для того чтобы усилить эффект, следует выбирать джинсы максимально темного цвета, лучше черного. Джинсы с классической застежкой-молнией обычно хорошо сидят, не выпирая на животе. Лучше всего не выбирать джинсы с эластичным поясом. Кроме того, проверьте состав ткани, в нем должно быть больше эластана.

Длина тоже имеет значение

Когда вы выбираете джинсы, чтобы выглядеть стройнее, длину тоже следует учитывать. Темные джинсы, которые заканчиваются на пару сантиметров ниже лодыжки, удлинят ноги, особенно в сочетании с правильной обувью, например с заостренными носками.

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А вот обувь с круглым или квадратным носком способна сделать ноги не только короче визуально, но и более полными. Отправляясь за покупкой, необходимо взять с собой обувь, которую вы чаще всего будете носить с джинсами, чтобы получить точное представление о том, как брюки будут сидеть. Если вы планируете носить обувь на плоской подошве, купите джинсы, которые будут облегать ногу ниже щиколотки.

Если брюки оказались слишком длинными, вы всегда можете закатать их, надев с обувью на плоской подошве.

Выбирайте идеальную посадку

Больше, чем любой другой предмет одежды, плохо сидящие джинсы способны визуально добавить вес. Именно поэтому важно убедиться, что вы покупаете модель, которая подходит именно вам. Конечно же, знания правильного размера важны, когда вы отправляетесь за покупками, но ничто не способно заменить примерку, в процессе чего вы сможете оценить посадку.

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Кроме того, размеры могут меняться в зависимости от бренда. Если вы хотите приобрести джинсы онлайн, воспользуйтесь примеркой при получении, если есть такая возможность. Стройнее можно выглядеть в джинсах, которые не слишком узкие и не слишком мешковатые. Узкие джинсы должны облегать ягодицы и ноги, не сдавливая их слишком сильно.

Выбирая бойфренды, следует обратить внимание на прямой крой, отказавшись от оверсайза. Если вы хотите выглядеть стройнее, пояс не должен врезаться в талию и создавать непривлекательный эффект. Более облегающий силуэт можно создать с помощью джинсов из эластичного денима с содержанием спандекса от одного до четырех процентов. Такая ткань будет обеспечивать вам подвижность и гибкость.

Проверьте вид сзади

Прежде чем приобретать джинсы, обратите внимание на задние карманы. Они должны визуально уменьшать ягодицы и делать вас стройнее. А вот неправильно расположенные или слишком маленькие карманы способны сделать вид сзади ужасным.

Белый верх, темный низ

Отвлечь внимание от нижней части тела можно за счет более ярких цветов в верхней части. Используйте этот прием.