Долгие ванны и модные маникюры? Что на самом деле означает “заботиться о себе”

В последнее время набирает обороты тенденция любви к себе. И это прекрасно, ведь еще совсем недавно родители не учили своих детей этому. В итоге многие взрослые сегодня не знают, что такое ставить свои интересы превыше общественных, не испытывая при этом чувство вины и не записывая себя в список эгоистов.

Многие полагают, что любовь к себе – это позволить себе купить вкусный шоколадный торт или отправиться в спа-салон.

Быть может, в некоторых ситуациях это действительно так, ведь такое физическое расслабление способствует снижению уровня стресса.

Но порой такая помощь имеет недолговременный эффект, чего нельзя сказать о настоящих актах любви к себе, которые заключаются в гораздо более серьезных и фундаментальных вещах.

Впрочем, быть может, ваша забота о себе – это приятные покупки?

Это может быть еще и время, проведенное только наедине с собой.

Отказ от токсичного окружения

Еще одно неприятное последствие неправильного воспитания – это вечное терпение в отношении людей, которые проявляют токсичность во взаимоотношениях. Любовь к себе – это еще и отказ от общения с такими людьми. Причем они не всегда могут быть нашими бывшими возлюбленными или друзьями.

Довольно часто токсичное поведение проявляют и родственники, причем даже самые близкие. Для каждого человека, кто получил психологическую или эмоциональную травму от общения с таким человеком, сделать шаг в сторону – это большая работа над собой. Но, если все же решиться на это, жизнь становится более радужной. Отказ от токсичного окружения – это не только любовь к себе, но еще и самоуважение. Впрочем, эти два понятия настолько близки друг к другу, что, кажется, неразрывны.

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Личные границы

Не умея выставлять личные границы, человек не умеет и заботится о себе. Это обусловлено тем, что он не может позволить себе быть неудобным кому-то во благо собственного психологического спокойствия. Как только человек учится выставлять личные границы, он начинает с трепетом заботиться о себе.

Некоторые неприятные вещи с заботой о своем будущем

Забота о себе – это еще и некоторые неприятные вещи, например очередная сложная тренировка в спортзале для того, чтобы поддерживать свое здоровье, или вторая работа, чтобы создать финансовую подушку и обеспечить себе безбедное существование. Довольно неприятно бывает еще и признавать свои ошибки. Но это тоже забота о себе, ведь в этом случае у человека появляется возможность расти и развиваться с учетом полученного опыта.

Позволить себе быть собой

С самого детства нам говорят, что делать и как себя вести. И если, будучи ребенком, мы не можем выбирать свое поведение, особенно если воспитание авторитарно, то, повзрослев, мы можем начать заботиться о себе и наконец позволить быть собой.

Это означает, что вы выбираете себя, а не общепринятые стандарты, которые позволят вам идти по жизни и не получать критику. Если не проявить эту заботу о себе, можно потерять самоидентичность, а в конце концов понять, что вы прожили не свою жизнь. Но только за это никто не будет нести ответственности. Поэтому важно начать заботиться о себе как можно раньше и позволить себе быть не «нормальным», а самим собой, совершать ошибки и не винить себя за них, идти по жизни смело, а не по ее краюшку, будто вы здесь всего лишь гость.