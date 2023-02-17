8 дней до смерти: “сестричка” убитой сепсисом Началовой сравнила ситуацию с трагедией Костомарова

У Юлии Началовой был целый букет серьезных заболеваний – диабет, подагра, хроническая системная красная волчанка. Потом добавился сепсис.

После госпитализации певицы консилиум врачей решил ампутировать ей ногу, в которой произошло нагноение, однако начался сильный абсцесс и пошло заражение крови. Из-за хирургического вмешательства также развилась острая сердечная недостаточность, произошел отек мозга и легких – отказали все жизненно важные органы. В итоге Началова умерла.

Сегодня ту страшную трагедию марта 2019 года часто вспоминают в связи со случившимся с Романом Костомаровым. 46-летний фигурист в начале января попал в реанимацию с пневмонией, где его одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Но из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом у спортсмена началось стремительное отмирание тканей, вскоре гангрена распространилась на пальцы, начался некроз конечностей. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. В итоге спортсмену ампутировали обе стопы, а потом, как уверяла пресса, и кисти обеих рук.

Анна Исаева – пресс-секретарь Юлии Началовой советует: “Сегодня близким Костомарова важно правильно тратить время. У Юли его почти совсем не было, ведь все, что с ней случилось, произошло за 8 дней”.

Исаева призывает всех, кто сегодня переживает за прославленного спортсмена, “идти в храм, просить и молить о здравии любимого всему чемпиона”. Пиарщица признается, что у нее сердце разрывается, когда читает новости про Костомарова. “Я постоянно сталкиваюсь со сравнением трагедии Юлии Началовой с трагедией Романа. Это попытки сделать выводы Поиски соразмерности тяжести несчастье”, – горько вздыхает Исаева, которую Началова в шутку называла “сестричкой”.