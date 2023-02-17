Гороскоп на неделю с 20 по 26 февраля 2023 года

Деловое Новолуние 20 февраля задаст темп и темы на целый месяц вперед. Сатурн, как участник встречи двух светил, будет играть важную роль. А значит, пришло время составлять долгосрочные планы и начинать сложные дела.

Людям, которые хотят ввести новую полезную привычку или полностью изменить образ жизни, больше нельзя медлить. Тем, кто хочет, наконец, пойти учиться или начать свой творческий проект, тоже пора включаться – момент сейчас весьма подходящий: кроме энергетического заряда Новой Луны, нас ожидает и преображение Венеры!

Планеты земных благ и красоты переместится в Овен, где она покровительствует всем смелым, ярким, талантливым и легким на подъем. Все, что связано с творчеством, спортом и достижениями, будет интересным, как никогда.

Тренд, начатый Новолунием и ингрессией Венеры, подхватят Марс с Меркурием, которые 22 февраля сойдутся в дружественном аспекте. Любая деятельность – от физической активности до сложной интеллектуальной работы – будет ладиться.

Это прекрасное время для учебы, поиска работы или выхода на новое место, деловых переговоров, коммерции, шопинга, покупок и продаж, знакомств и свиданий, спорта, оздоровления, развлечений. Начало любых проектов будет происходить с энтузиазмом.

К концу недели звездная картина немного утратит свою идеальность. Появятся нотки усталости и недовольства. Так что длинные выходные – весьма кстати. Если сумеете полностью переключиться, отдохнуть, можете считать себя лучшими учениками планет!

Овен

Венера в знаке – это всегда праздник! Вам выпала честь принимать богиню любви и красоты, которая будет гостить в Овне до 16 марта. Все это время можно пользоваться дарами этой планеты: заниматься собой, менять имидж, уделять внимание своим потребностям. Спрашивайте почаще: “Чего я хочу?”

Телец

Всю неделю вас будет держать в напряжении какая-то тема. С точки зрения решения проблем или поиска решений, это хорошо: вы можете покончить с делом или сделать, наконец, выбор. Но может появиться нервозность, спешка или алармизм. Успокаивайте себя вкусным чаем, музыкой, разговорами, прогулками.

Близнецы

Марс в марте распрощается с вами, так что есть смысл составить план: что вы хотите успеть завершить, какие дела нужно довести до нужного вам финала? Все, что связано с общением, бумагами, документами, покупками и продажами, логистикой, договоренностями – будет легко решаемо на этой неделе.

Рак

Раки чутко реагируют на события, происходящие с Луной, поэтому Новолуние будет для вас энергозатратным. На всякий случай освободите понедельник от важных дел и мероприятий. Создайте себе комфортную обстановку и хорошенько подумайте над планами на 2023 год. Что вам реально по силам сделать?

Лев

Поддержка Луны и Венеры на этой неделе – как глоток воздуха в душном лифте. Эта неделя принесет долгожданное прояснение в каких-то вопросах и основания для оптимизма. Ваши дела сдвинутся с мертвой точки, и если вы готовы брать ответственность на себя, то скоро все изменится в нужном вам направлении.

Дева

Новолуние в противоположном знаке готовит вас к переменам в сфере отношений: деловых, романтических, дружеских. Это шанс создать новые связи или придать жизни старым. Вы сможете найти себе новых компаньонов, партнеров в бизнес или замутить яркий роман. Будет что вспомнить!

Весы

Это наилучшая неделя года для перемен, касающихся образа жизни. Начать рано вставать или бегать по утрам будет легче, чем в любое другое время. (Не путайте с задачами типа “бросить курить” – для них будет другое время.) В то же время Венера в Овне дает зеленый свет активностям в личной жизни.

Скорпион

Скорпионам звезды помогут с детьми, творческими проектами, процедурами красоты, развлечениями и удовольствиями. Вы заметите, что стали чаще улыбаться и шутить. Ну разве не прекрасно? Однако остерегайтесь случайных связей и не торопитесь сближаться с людьми. Узнайте их получше!

Стрелец

Говорить, флиртовать, выступать, перемещаться – эта неделя не принесет тишины в вашу жизнь. Да и нужна ли она вам? Стрельцы получат немало новостей, в том числе и тревожных, и призывающих действовать. Но поиск решений и контакты с миром обогатят ваш опыт и в окажутся полезными.

Козерог

Спешите заработать денег или решить свои финансовые дела! Неделя для этого подходит как нельзя лучше: у вас будут и азарт, и способности, и возможности. При этом, конечно, не стоит забывать и об отношениях с близким окружением. Поздравить, выслушать, поговорить – это и для вас будет отдушиной.

Водолей

Солнце покинуло ваш знак, можно немного расслабиться, но ненадолго: Новолуние несет новые задачи, а начало марта – значительные перемены в жизни. У Водолеев есть возможность к ним подготовиться: завершить старые дела, раздать долги, решить зависшие вопросы. На это стоит потрать время!

Рыбы

Новолуние в первом градусе вашего знака – событие и радостное, и ответственное одновременно. У вас есть возможность перевернуть страницу и начать новый этап жизни. Сатурн намекает, что если вы отнесетесь к этому серьезно и приложите силы, он поможет вам горы свернуть. Так что думайте!