В Белоруссии в ответ на действия Польши ограничили въезд грузовикам и тягачам
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Белорусская сторона решила ограничить въезд грузовикам и тягачам, зарегистрированным в Польше, такое постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко.
Движение грузовых машин и тягачей, зарегистрированных в Польше, теперь будет осуществляться для грузовых операций или перецепки только через белорусско-польский участок границы Белоруссии, сообщили в пресс-службе Головченко, передает ТАСС.
В белорусском совете министров указали, что такое решение принято из-за закрытия Польшей с 10 февраля автодорожного пункта пропуска «Бобровники» (сопредельный белорусский «Берестовица»).
Напомним, Польша сообщала о закрытии «Бобровников», такое решение в Варшаве объяснили якобы введением Минском безвизового режима в одностороннем порядке.
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