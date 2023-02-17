В Белоруссии в ответ на действия Польши ограничили въезд грузовикам и тягачам

Белорусская сторона решила ограничить въезд грузовикам и тягачам, зарегистрированным в Польше, такое постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко.

Движение грузовых машин и тягачей, зарегистрированных в Польше, теперь будет осуществляться для грузовых операций или перецепки только через белорусско-польский участок границы Белоруссии, сообщили в пресс-службе Головченко, передает ТАСС.

В белорусском совете министров указали, что такое решение принято из-за закрытия Польшей с 10 февраля автодорожного пункта пропуска «Бобровники» (сопредельный белорусский «Берестовица»).

Напомним, Польша сообщала о закрытии «Бобровников», такое решение в Варшаве объяснили якобы введением Минском безвизового режима в одностороннем порядке.

—