 

В Белоруссии в ответ на действия Польши ограничили въезд грузовикам и тягачам

17.02.2023, 17:45, Новости дня
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Белорусская сторона решила ограничить въезд грузовикам и тягачам, зарегистрированным в Польше, такое постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко.

Движение грузовых машин и тягачей, зарегистрированных в Польше, теперь будет осуществляться для грузовых операций или перецепки только через белорусско-польский участок границы Белоруссии, сообщили в пресс-службе Головченко, передает ТАСС.

В белорусском совете министров указали, что такое решение принято из-за закрытия Польшей с 10 февраля автодорожного пункта пропуска «Бобровники» (сопредельный белорусский «Берестовица»).

Напомним, Польша сообщала о закрытии «Бобровников», такое решение в Варшаве объяснили якобы введением Минском безвизового режима в одностороннем порядке.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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