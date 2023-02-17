 

Президент Франции Макрон заявил, что время для диалога с Россией по Украине еще не пришло

17.02.2023, 17:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Время для диалога с Россией по ситуации в Украине еще не пришло, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Макрона, Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение, но сейчас не время для диалога, передает ТАСС.

Президент Франции пояснил, что «никто из нас не сможет изменить географию России, она всегда останется частью Европы».

«Наша дилемма в том, что на нашем континенте никогда не будет надежного и полного мира, пока мы не научимся решать «российский вопрос», но со всем здравомыслием, без всякого самодовольства. Это то, что я подтверждал словами и действиями с начала конфликта», – цитирует РИА «Новости» Макрона.

В то же время французский лидер отметил, что Европе необходимо «перевооружение» за счет усиления производственной и технологической базы. Он указал, что сейчас некоторые европейские страны впали в зависимость от решений и возможностей промышленных предприятий за пределами Европы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости проведения мирной конференции для урегулирования на Украине, чтобы добиться справедливого мира. В то же время он считает, что «Россия не может и не должна выиграть», тогда как «Украина может рассчитывать на Францию, европейских партнеров и их союзников ради победы в войне».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08.20 / Украина рассчитывает провести обмен пленными

07.08.20 / Минюст США обвинил Коломойского и Боголюбова в кражах и отмывании миллиардов из “ПриватБанка”

05.07.22 / Церемония прощания с создателем Чебурашки прошла в Москве

07.04.21 / Новый Citroen Berlingo доступен для заказа в России

29.04.21 / “Работай, Коля”. Тищенко рассказал, как Зеленский отреагировал на его вечеринку в разгар карантина

01.10.20 / Новые смартфоны Huawei получат быструю зарядку большей мощности

04.07.21 / Ходорковский готов вывезти за рубеж редакции СМИ, которые он поддерживает в России

14.08.21 / Глава Афганистана обратился к нации на фоне обострения обстановки

07.12.21 / В Совфеде не поддержали идею запретить алкоголь на Новый год

12.05.21 / Израильские военные показали перехват ракет из Газы. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика