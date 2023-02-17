Мнение: Взнос

Похоже, в Кремле определились по отношению к идее «разового» взноса российскими олигархами. Песков заявил, что «…участие бизнесменов в разовом взносе в бюджет – добровольно, но взаимодействие власти и бизнеса – дорога с двусторонним движением…»

Колхоз – дело добровольное, но кто не с нами, тот против нас. Кто не раскошелится – к тому приедет доктор. Тут же министр финансов Силуанов поднял планку – вместо 200-250 миллиардов общей суммы такого взноса, которую называл Белоусов, теперь прозвучала сумма в 300 миллиардов. Если не поймут – то она, скорее всего, еще возрастет.

При этом Силуанов вполне прозрачно сообщил, что несмотря на рекордный дефицит в январе, никто планов по годовым параметрам бюджета не отменял. Значит, нужно искать, где найти недостающие деньги.

Песков уточнил, что нефтегазовый сектор не будет участвовать в «добровольных» пожертвованиях, так как в конце прошлого года его уже потрошили на абсолютно рекордные суммы. Теперь пришло время для всех остальных.

Любая война – это в том числе и экономическое предприятие. Если расходы на ведение боевых действий не окупаются послевоенными доходами, она является убыточной.

США, к примеру, на войну в Ираке и Афганистане потратили по разным оценкам от 2 до 3 трлн долларов. Однако она окупилась практически сразу, так как в общей сложности США «напечатали» и вбросили в свою экономику порядка 8-10 трлн долларов, добавив впоследствии под эту же вывеску еще около 5, да собрав с союзников еще около триллиона расходов на «борьбу с международным терроризмом». Затем эти деньги ушли «наружу», размазавшись по всей мировой экономике. В итоге американская экономика оказалась в ощутимом плюсе, сбросив все возникшие минусы остальным.

Но этот способ работает только для сверхдержавы, обладающей мировой валютой. Нужен был повод для эмиссии, его создали двумя войнами. Штаты получили эмиссионный доход, война для них не просто окупилась, а принесла прибыль.

Для всех остальных военные упражнения в плане экономики выглядят по-старинке. Если ты не получаешь в итоге доступ к новым рынкам – ты проиграл.

Россия в ходе нынешней истории не только не получила новые рынки, а потеряла имеющиеся. Возражения на счет того, что теперь наша нефть идет вместо Европы в Азию, не выглядят разумными, так как объемы все равно упали, но выручка упала просто катастрофически. Проще говоря – продавать стали меньше и по смешным ценам.

В общем, доходность спецоперации есть величина отрицательная. Поэтому и приходится потрошить собственные компании вместо того, чтобы с удовлетворением смотреть на их рост.

С другой стороны, когда страной управляют примитивные рэкетиры, умеющие только делить и отнимать – с чего бы от них ожидать мастерского владения двумя другими арифметическими действиями.

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