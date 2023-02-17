CNA – Турция и Сирия пытаются справиться с разрушительными последствиями землетрясения

Обе страны серьёзно пострадали от серии землетрясений. Сирия до сих пор испытывает острую нехватку гуманитарной помощи. Поддержку пострадавшим оказывают в основном жители соседних регионов. А президент Турции пообещал восстановить разрушенное жильё в своей стране в кратчайшие сроки. CNA сообщает, что поверить в это сложно, учитывая масштаб бедствия.

Турция пытается сконцентрировать силы на восстановлении. Десяткам тысяч человек требуется жильё после разрушительного землетрясения. Власти призывают людей возвращаться в свои дома, если здания прошли проверку на безопасность. Официальные лица также пообещали быстро снести небезопасные строения и возвести надёжные.

Серия землетрясений сотрясла Турцию и Сирию около недели назад. Погибло более 41 тысячи человек. Однако из-под обломков продолжают доставать выживших. Так, в турецком городе Адыяман освободили 77-летнюю женщину, которая провела под завалами более 200 часов.

Спасатели начали сворачивать поиски. Теперь основное внимание будет переключено на предоставление питания, укрытия и медицинской помощи выжившим.

В Сирии ждут дополнительную помощь. Колонна из 11 грузовиков ООН прошла недавно открытую границу в Баб-эль-Салам после того, как Дамаск одобрил ещё два корридора для доставки международной помощи в районы, контролируемые повстанцами. Ранее единственным доступным пунктом перехода границы был Баб аль-Хава.

Оказание помощи Сирии осложняется длительной гражданской войной и политическими разногласиями. Дамаск сделал шаг навстречу, однако эти изменения встречают скептически. Жители города Идлиб возмущены тем, что в грузовиках с гуманитарной помощью не было приспособлений для быстрой расчистки завалов или для быстрого восстановления жилья.

В ООН заявили, что более 9 миллионов сирийцев пострадали от землятресений. Многие из них уже были вынуждены покинуть свои дома из-за гражданской войны, которая продолжается более 12 лет.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Ситуация очень тяжёлая для любого, кто трудится чернорабочим и снимает жильё и кто покинул свой дом более 10 лет назад. Тебе нужно как минимум десять долларов в день на основные расходы, ты еле сводишь концы с концами. Как в такой ситуации можно ещё что-то восстановить? Все остаются здесь среди обломков, прямо под деревьями. У нас нет ни палаток, ни отопления. Помощь нам оказали только жители ближайших регионов.

Больше подробностей узнаём от корреспондента Шамим Шаудари, она сейчас в Турции. Шамим, турецкий президент Эрдоган пообещал отстроить тысячи домов в кратчайшие сроки. Но мы видим даже сейчас огромный размах разрушений. Возможно ли восстановить дома в таком объёме без значительного ущерба качества?

ШАМИМ ШАУДАРИ, корреспондент АР: Что ж, Сью, очень сложно сказать, насколько выполнима такая миссия, учитывая уровень нанесённого ущерба и разрушений. Я нахожусь в районе Нуро, провинции Газиантеп, которая входит в число наиболее пострадавших регионов. Эпицентр самого первого землетрясения, которое случилось в понедельник утром, находился примерно в 75 километрах отсюда.



Я отойду в сторону, чтобы вы могли увидеть примерный размах бедствия в этом районе. До землетрясения население здесь составляло около 40 тысяч человек. Как нам сообщили, из них погибло около 40 процентов. Цифры поражают, и мы говорим только об отдельно взятом небольшом районе. Нам также сказали, что из-под каждого разрушенного здания извлекли около 150 тел погибших.



Также не стоит забывать, что здесь очень-очень холодно. Столбики термометра ночью в этом регионе могут опускаться до минус пяти по Цельсию, а в соседних — до минус десяти. Таким образом, для выживших, оказавшихся на улице, есть риск гипотермии наряду с риском различных заболеваний.

По пути сюда мы побеседовали с одним местным жителем. Он заявил нам, что погибла вся его семья, включая дальних родственников, около 80 человек. И таких историй мы слышали много с тех пор, как приехали сюда больше недели назад. На окраинах здесь можно наблюдать очень печальные сцены. Там целый город из палаток для выживших. Но многие продолжают находиться здесь в ожидании новостей о своих близких. Надеются идентифицировать тела погибших или ещё найти выживших. Однако вероятность этого угасает с каждой минутой.

Большое спасибо за подробности. С нами была Шамим Шаудари из Турции.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2023 года.